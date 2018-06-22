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22.06.2018 20:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В астраханской ОЭЗ "Лотос" запустят производства мирового уровня

Текст: Елена Мелихова
В астраханской особой экономической зоне "Лотос" готовится к открытию несколько заводов, представляющих интерес для экономики страны и импортозамещения. Это будут современные автоматизированные и, что немаловажно, востребованные производства мирового уровня. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин проверил, как ведутся работы в ОЭЗ.
Фото: Администрация Красноярского района Астраханской области Фото: Администрация Красноярского района Астраханской области
Фото: Администрация Красноярского района Астраханской области

Один из первых резидентов - ООО "Свои" - до конца июля запустит производство труб капельного орошения с использованием биоразлагаемых материалов. Объект на 90 процентов готов к вводу в эксплуатацию. Инвестиции в проект составляют 385 млн рублей, а первоначальная мощность завода - 200 миллионов погонных метров трубок в год. Интересно, что после использования их не нужно извлекать из земли - они разлагаются в почве через несколько месяцев после окончания сельскохозяйственного сезона.

Фото: официальный сайт губернатора Астраханской области
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- Этот проект важен с точки зрения импортозамещения: ведь в настоящее время на российском рынке представлены системы капельного орошения зарубежных производителей. Первыми клиентами станут фермеры Юга России, - отметил Александр Жилкин.

Во втором квартале 2019 года будет введен в эксплуатацию завод по производству медицинских шприцев нового поколения компании "Мединтех". В год планируется выпуск 200 миллионов уникальных шприцев. Ноу-хау заключается в том, что их нельзя будет использовать повторно: после первого применения игла автоматически убирается внутрь или ломается поршень (в зависимости от вида), в связи с чем риск передачи инфекции практически исключен.

Предприятие "Гекса-Лотос" возводит на территории астраханской ОЭЗ современное автоматизированное предприятие по производству полимерных тканей. Их применяют в строительстве и реконструкции дорог, укреплении взлетно-посадочных полос аэродромов, организации временных подъездных путей к нефтегазовым месторождениям, берегоукреплении. Планируется выпускать 200 тонн продукции в месяц. При этом астраханские полимерные материалы будут на 20% дешевле зарубежных аналогов.

Якорным резидентом является судоремонтный завод "Лотос". Сейчас он занят строительством первого за постсоветское время круизного судна проекта PV300VD. Завод также реализует проект по строительству серии пассажирских круизных судов "Золотое кольцо" и продолжает строительство других судов гражданского флота.

Сейчас у ОЭЗ "Лотос" восемь резидентов. Но это только начало пути. По прогнозам, к 2026 году здесь будут работать уже порядка 46 резидентов.

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