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22.06.2018 11:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В День памяти и скорби в Крыму и Севастополе зажгли свечи

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Международный детский центр "Артек"/vk.com Фото: Международный детский центр "Артек"/vk.com
Фото: Международный детский центр "Артек"/vk.com

В Севастополе, подвергшемся бомбардировке в первый день Великой Отечественной войны, сегодня ночью зажгли свечи. Так город-герой и весь Крым отмечают День памяти и скорби, приуроченный к 77-й годовщине начала войны с фашистской Германией.

Фото: Сергей Винник/РГ
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В Севастополе участники акции "Свеча памяти" почтили минутой молчания защитников города и жертв среди мирного населения. В память о трагических событиях первого дня войны севастопольцы пустили на воду бумажные кораблики. 77 лет назад в городе был выпускной вечер, и школьники также пускали на воду кораблики со своими мечтами.

А в международном детском центре "Артек" в 3:13 утра в память о бомбардировке Севастополя включили сирены. Дети зажгли огни символического Маяка памяти. По многолетней традиции артековцы вышли на набережную и включив мобильные телефоны образовали маяк. На воду спустили памятную гирлянду.

В Джанкое руководитель городского штаба организации "Волонтеры победы" Мухамед Халилов напомнил, что с 1 мая по всей стране проходит благотворительная акция "Красная гвоздика" в помощь ветеранам войны. Люди жертвуют средства, которые пойдут на дополнительную медицинскую помощь тем, кто 77 лет назад встал на защиту Отечества. Более двух тысяч крымчан уже приняли участие в акции.

Памятные мероприятия сегодня проходят по всему полуострову. Крымчане возлагают цветы к монументам защитникам родины, идут к Вечному огню, вспоминают своих близких.

Крым - единственный регион бывшего Советского Союза, в котором сразу два города - Севастополь и Керчь удостоены высокого звания город-герой.

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