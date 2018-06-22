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22.06.2018 11:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Госдуме назвали абсурдными санкции Украины против партий РФ

Текст: Елена Гусакова (Симферополь)

Абсурдные украинские санкции в отношении российских партий и граждан являются попыткой зачистить политическое поле страны. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Крыма, член президиума генсовета "Единой России" Константин Бахарев.

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- В действиях Порошенко все сложнее усматривать какую-то логику, - прокомментировал Бахарев. - Подчас это проще делать медицинским специалистам. Но в данном случае, логика очевидна - в период предстоящих на Украине президентских выборов Порошенко зачищает политическое пространство и пытается блокировать любые возможности для взаимодействия украинских политических сил, прежде всего оппозиционного толка, с политическими партиями и общественными делегациями Российской Федерации.

Политик полагает, что это говорит о глубокой неуверенности президента Украины Петра Порошенко в своих шансах на переизбрание. Ведь социология показывает, что Порошенко самый непопулярный президент за всю историю независимой Украины, цитирует депутата РИА Новости. И в этой ситуации, по его мнению, Порошенко "приходится прибегать к любым, в том числе даже самым абсурдным действиям, для того, чтобы хоть как-то повысить свои шансы на переизбрание".

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Напомним, Украина обновила расширенный санкционный список. В него добавились "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Родина", Демократическая партия России, Аграрная партия России и "Патриоты России". В целом список пополнился на 30 российских юрлиц. Однако, по словам замсекретаря генсовета "ЕР" Сергея Железняка, это никак не скажется на деятельности партии - она не имеет активов на Украине и не ведет там никакой деятельности.

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