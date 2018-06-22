В Ростове-на-Дону открылся центр ядерной медицины

В Ростове открылся центр ядерной медицины. Новое учреждение открывает жителям области и соседних регионов один из важнейших методов онкодиагностики - ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография). С помощью этого метода специалисты определяют распространенность злокачественных процессов, эффективность назначенного лечения, а также точные границы опухоли, чтобы провести лучевую терапию.

Новая высокая технология позволяет выявлять онкозаболевания на ранней стадии, контролировать лечение с использованием инновационного оборудования.

- Благодаря открытию центра ядерной медицины донские медики смогут успешнее бороться с этим грозным заболеванием, спасать жизнь людей, - отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В среднем в Ростовской области в год врачи диагностируют более 14 тысяч случаев рака, минимум 4,5 тысячи из них нуждаются в ПЭТ/КТ-диагностике. По словам генерального директора "ПЭТ-Технолоджи" Дианы Кобесовой, новый диагностический центр сможет проводить 5 тысяч ПЭТ/КТ-исследований в год, что практически обеспечит потребность региона в этом методе диагностики. Центр оснащен ПЭТ/КТ-сканером General Electric, мощность которого позволяет принимать в день до 30 пациентов. Ростовчане и жители ближайших регионов могут пройти исследование уже в течение 2-3 дней после назначения врачом-онкологом.

Кстати, расходные материалы для уникального оборудования - радиофармпрепараты - изготавливаются на собственном производстве "ПЭТ-Технолоджи" в Ельце, а доставляться в Ростов-на-Дону будут ежедневно с помощью специального авто- и авиатранспорта.