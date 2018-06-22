Жителям Дона стала доступнее высокотехнологичная медицинская помощь

В Ростове-на-Дону открылся Центр ядерной медицины, который, по словам экспертов, позволит полностью удовлетворить потребности региона в высокоточном методе диагностики онкозаболеваний.

На торжественную церемонию открытия прибыли председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, губернатор Ростовской области Василий Голубев и генеральный директор компании "ПЭТ-Технолоджи" Диана Кобесова.

Отныне жителям Ростовской области и соседних регионов доступен один из важнейших методов онкодиагностики - позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Эта методика вместе с КТ-сканированием позволяет получить достоверные результаты и поставить точный диагноз, что делает ее наиболее эффективной и доступной для диагностики онкологических заболеваний.

- Донской кластер пополнился новой высокой технологией, которая позволяет выявлять онкозаболевания на ранней стадии, контролировать лечение с использованием инновационного оборудования. В итоге донские медики смогут успешнее бороться с этим грозным заболеванием и спасать жизнь людей, - отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В Центр ядерной медицины будут направляться онкопациенты для оценки распространенности злокачественного процесса (выявление метастазов, рецидивов, уточнение стадии заболевания), а также для выявления первичного очага при наличии уже ранее выявленных метастазов) и планирования лечения. Новая высокая технология позволяет выявлять онкозаболевания на ранней стадии, контролировать лечение с использованием инновационного оборудования.

Сегодня в стране сердечно-сосудистые и онкологические заболевания - главные причины смертности. В среднем в Ростовской области врачи диагностируют более 14 тысяч случаев рака в год, минимум 4,5 тысячи из них нуждаются в ПЭТ/КТ-диагностике.

Центр создан на базе частно-государственного партнерства, в него вложено более 200 миллионов рублей. По словам генерального директора "ПЭТ-Технолоджи" Дианы Кобесовой, новый диагностический центр сможет проводить пять тысяч ПЭТ/КТ-исследований в год, что практически обеспечит потребность региона в этом методе диагностики. Центр оснащен ПЭТ/КТ-сканером General Electric, мощность которого позволяет принимать в день до 30 пациентов. Ростовчане и жители ближайших регионов могут пройти исследование уже в течение двух-трех дней после назначения врачом-онкологом.

Кстати, расходные материалы для уникального оборудования - радиофармпрепараты - изготавливаются на собственном производстве "ПЭТ-Технолоджи" в Ельце, а доставляться в Ростов-на-Дону будут ежедневно с помощью специального авто- и авиатранспорта.

Что касается стоимости подобного обследования, то губернатор региона сказал: "Мы сейчас будем рассматривать оказание бесплатной медицинской помощи через медицинское страхование, вопрос будет решаться на уровне региона". И поручил региональному минздраву до 15 июля разработать механизм предоставления услуг Центра по программе госгарантий за счет обязательного медицинского страхования