Журналисту из Нигерии в Волгограде вернули потерянные вещи

Корреспондент нигерийского радио Ннамди Обания потерял в Волгограде сумку с фотокамерой, личными вещами, деньгами, документами и аккредитационным бэйджем. Пропажу нашли на улице местные жители и отнесли ее в отделение полиции.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе администрации Волгоградской области, полицейские разыскали контакты журналиста и вернули ему потерянную сумку. Нигериец только в гостинице спохватился и не знал, куда обратиться.

- Я уже потерял надежду. Был расстроен, записывал все на телефон, потому что моя камера, мой микрофон - все было в этой сумке. Знаете, обычно нужно идти в полицию, заявлять о пропаже. Я ничего этого не делал - они позвонили сами! Я был поражен! - говорит Обания.

Особое удивление африканца вызвала сохранность не только ценных предметов, но и денег.

22 июня в городе на Волге Нигерия сыграет матч чемпионата мира по футболу со сборной Исландии.