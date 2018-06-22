Для студентов из числа коренных народов Югры введут еще одну меру поддержки

Для студентов из числа коренных народов Севера в Югре существует целый комплекс мер поддержки. Ежегодно правительство региона выделяет на эти цели 37 миллионов рублей. Как стало известно "РГ", в ближайшее время в регионе будет введена еще одна новая мера господдержки для студентов -коренных народов. Решение об этом прозвучало на заседании межведомственной комиссии при правительстве Югры по обеспечению развития коренных малочисленных народов Севера.

- Сегодня основная мера господдержки - это компенсация оплаты обучения или оплата обучения, - рассказала заместитель директора окружного департамента образования и молодежной политики Снежана Возняк. - Кроме того, студентам из числа коренных народов предусматриваются выплаты дополнительного ежемесячного пособия, пособия на питание. Этим ребятам компенсируются расходы на проживание в общежитии. Выплачивается единовременное пособие на приобретение одежды, обуви на первом и выпускных курсах. Выдается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. Компенсируются расходы по проезду на каникулы от места обучения до места жительства и обратно один раз в течение учебного года и т. д.

Но на сегодняшний день все меры поддержки оказываются только тем студентам, которые отнесены к категории малообеспеченных.

Для совершенствования работы по сохранению самобытной культуры и родных языков коренных народов Севера с сентября 2019 года запланировано внести изменения, касающиеся основной меры государственной поддержки.

- Мы предлагаем сформировать региональный перечень профессий, подготовка по которым будет осуществляться вне зависимости от того, относится ли гражданин к числу малоимущих или нет, - подчеркнула Снежана Возняк. - Дополнительные меры господдержки изменять не предполагается - они и дальше будут оказываться только в случае, если студенты отнесены к числу лиц с низким уровнем дохода.

В перечень необходимых профессий уже включены 7 рабочих специализаций и 37 направлений для подготовки служащих.

Для студентов из числа коренных народов Севера в Югре существует целый комплекс мер поддержки. Ежегодно правительство региона выделяет на эти цели 37 миллионов рублей

- Это те профессии, получение которых будет способствовать развитию и сохранению традиционного хозяйствования, культуры и родных языков коренных народов, - резюмировал директор департамента внутренней политики Югры Александр Скурихин. - Мы определили те специальности, которые на самом деле необходимы, в которых заинтересованы люди из числа коренных народов и по которым они смогут найти работу в месте традиционного проживания.

В настоящее время документ направлен на согласование в органы местного самоуправления муниципалитетов округа, на территории которых расположены места традиционного проживания коренных народов. После завершения всех процедур согласования документ будет вынесен на заседание правительства Югры.

На заседании также обсудили меры поддержки проектов, способствующих сохранению, развитию, популяризации традиций, родных языков, культуры коренных малочисленных народов Севера. Одна из таких мер -премия правительства автономного округа имени И.Н. Шесталова.

Кроме того, правительство округа предусмотрело грантовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, выделяемая на реализацию проектов в сфере защиты исконной среды обитания, сохранения и развития традиционного образа жизни, хозяйствования и культуры коренных народов. Только от департамента общественных и внешних связей округа в 2017 году такую поддержку получили три организации на общую сумму свыше 2 миллионов рублей, а в 2018 году - 2 организации на сумму 1 миллион 360 тысяч рублей.

Кроме того, окружным правительством также оказывается господдержка издательским проектам Югры. Так, с 2012 по 2017 год в Югре поддержано 46 издательских проектов, 12 из которых общим тиражом 8,3 тысяч экземпляров изданы авторами из числа представителей коренных малочисленных народов Севера. В этом году планируется издание монографии "Этнопедагогика народов манси середины IX - начала XXI веков" авторского коллектива Сургутского государственного педагогического университета.

- Работа на самом деле ведется активная. Органы государственной власти Югры обеспечивают очень высокий статус в этом направлении,- отметил вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ по Уральскому федеральному округу Александр Новьюхов.

Официальный сайт правительства Югры.

По материалам Департамента общественных и внешних связей Югры