В тюменском аэропорту у самолета загорелось шасси‍

В пятницу 22 июня произошел инцидент в тюменском аэропорту Рощино. У борта, который готовился вылететь в столицу Югры, загорелось шасси. Находившихся в салоне пассажиров и членов экипажа пришлось экстренно эвакуировать.

Самолет принадлежал UTair. Происшествие случилось, когда он находился уже на рулежной дорожке аэропорта.

"При взлете рейса UT319 пилот получил информацию о необходимости прекратить взлет и вернуться на место стоянки. Предположительно при торможении шины колес задымились", - рассказали "РГ" в пресс-службе авиакомпании.

"На борту в момент случившегося находились 19 пассажиров и экипаж - никто из них не пострадал" - уточнили "Интерфаксу" в Тюменской транспортной прокуратуре.

По факту ЧП проводится проверка. Для пассажиров готовится новое воздушное судно, оно вылетит через 3-4 часа.