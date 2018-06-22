Коммунальщики Губкинского позаботились о животных

Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в городе Губкинский оказал спонсорскую помощь общественной организации "Общество защиты животных "Доброе сердце" (далее - Общество) в виде прокладки трубопровода холодного водоснабжения.

Силами работников филиала удалось выполнить демонтаж старого и монтаж нового трубопровода, проложить греющий кабель, для предотвращения замерзания сети в зимний период, также установлены приборы учета коммунальных услуг. С 21 июня началась подача воды в приют.

По словам волонтера Общества Инны Носоревой, в здании приюта вот уже 4 года не было централизованного водоснабжения, имеющиеся трубы оказались перемерзшими и непригодными для эксплуатации. В связи с этим вода в приюте была привозная, и это вызывало некоторые неудобства. "Наконец-то наши мучения закончились, сегодня нас подключают к водоснабжению, еще одним приятным бонусом для нас от коммунальщиков стало бесплатное пользование водой до конца года. Хотим выразить слова благодарности за оказанную помощь руководству компании "Ямалкоммунэнерго" и работникам филиала в городе Губкинский проводившим работы по прокладке водоснабжения. Вода приюту была просто необходима, теперь ухаживать за животными будет намного проще", - отметила Инна Носорева.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго".