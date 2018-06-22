Тюменская облдума утвердила новый бюджет накануне выборов губернатора

Незыблемость взаимоотношений между Тюменской областью и входящими в ее состав автономными округами подтвердили депутаты Тюменской областной Думы, на своем заседании единогласно одобрив пролонгацию договора между органами госвласти трех субъектов РФ. Также единодушно они поддержали другой трехсторонний договор - о порядке и условиях проведения выборов губернатора Тюменской области. И - утвердили скорректированный бюджет региона, предусматривающий солидное увеличение как доходов, так и расходов. Сметы социальных программ увеличены на многие миллиарды рублей.

Курс на сотрудничество

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, временно исполняющий обязанности губернатора Ямала Дмитрий Артюхов и губернатор Югры Наталья Комарова досрочно пролонгировали трехсторонний договор между органами госвласти регионов. Впервые он был заключен в 2004 году, затем его дважды продляли - в 2008 и 2014 годах. Обновленный документ действует до 2025 года. Он подтверждает статус автономных округов как субъектов РФ и вместе с тем - особую конструкцию взаимоотношений трех регионов в границах большой Тюменской области. В ее бюджет северные территории перечисляют часть налогов, они расходуются в рамках сметы программы "Сотрудничество", которую утверждают главы исполнительной и законодательной власти области и автономий. Заявленная цель - экономическая интеграция северных и южных районов края, создание развитой транспортной и социальной инфраструктуры. С 2005 года за счет средств программы, а это сотни миллиардов рублей, реализовано 173 крупных проекта.

- Периодически слышны суждения о якобы грядущем объединении или, наоборот, разделении трех наших равноправных регионов. Но три высших должностных лица субъектов Российской Федерации подписали документ, подтверждающий неизменность позиций, факт конструктивных взаимоотношений между автономными округами и Тюменской областью, - подчеркивает спикер облдумы Сергей Корепанов.

Александр Моор охарактеризовал договор как стратегический документ, определяющий добрососедские равноправные отношения регионов на годы вперед, а программу "Сотрудничество" - как самый эффективный механизм взаимодействия между ними.

Бюджет идет в рост.

Новые параметры бюджета Тюменской области внушают оптимизм. Ключевые показатели озвучил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий. В казну региона дополнительно поступит в этом году более чем 18 миллиардов рублей. Прибавку обеспечат преимущественно налог на прибыль организаций и НДФЛ. Появилась возможность увеличить смету расходов сразу на 30,7 миллиарда. В итоге она выросла до 173 миллиардов 852 миллионов рублей. Примерно половина средств уйдет в социальную сферу, финансирование которой увеличено на 18 процентов.

В частности, здравоохранение дополнительно получит около 3,4 миллиарда рублей, учреждения физической культуры и спорта - 1,5. Значительно возрастают расходы на образование. К слову, на территории области в короткие сроки запланировано построить сразу десять школ и столько детсадов. На социальную поддержку граждан направят на пять миллиардов рублей больше по сравнению с предыдущим вариантом бюджета. На реализацию программы "Сотрудничество" зарезервировано 15 миллиардов. Эти и другие цифры назвала депутатам директор департамента финансов Татьяна Крупина.

Увеличение доходов бюджета говорит о том, что реализуемая в регионе промышленная политика выверена и эффективна, убежден Александр Моор. Вот на что он обратил внимание, общаясь с журналистами в стенах областного парламента:

- Правительство региона по-прежнему будет использовать умеренные, в чем-то и консервативные подходы при формировании бюджета на 2019-2021 годы. Будем жить по средствам, исходя из получаемых доходов, не залезать в долги. При этом - четко расставлять социальные приоритеты, тщательно контролировать расходование бюджетных средств.

Готовимся к выборам

Председатель областной Думы Сергей Корепанов напомнил, в чем суть договора о порядке и условиях проведения губернаторских выборов.

- Поскольку в выборах принимают участие избиратели трех регионов, облизбирком передает часть полномочий избирательным комиссиям округов, - сказал он. - Органы же власти автономных округов берут на себя организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению выборов. Финансируется кампания за счет средств областного бюджета. Подписание договора свидетельствует о солидарной позиции наших регионов на ближайшие семь лет, о том, что уже формируется команда трех губернаторов с единым видением перспектив развития всей территории.

На встрече с депутатами врио губернатора Александр Моор поделился с ними своим видением перспектив.

- Тюменская область лидирует по многим направлениям. Это, безусловно, заслуга Владимира Якушева и его команды. Если мне избиратели окажут доверие, я продолжу все начатые Владимиром Владимировичем проекты, сохраню подходы к социально-экономическому развитию региона. Это касается также и хорошо выстроенного механизма взаимодействия с муниципалитетами, и конструктивного сотрудничества с Ямалом и Югрой, - сказал Александр Моор.

В свою очередь Сергей Корепанов отметил:

- Возглавляя Тюмень, Александр Моор решал множество непростых и весьма масштабных задач. Это у него получалось. Тюмень в последние годы регулярно занимает лидирующие позиции в рейтинге столиц субъектов РФ, несколько лет подряд занимает первое место по качеству жизни среди городов с населением свыше 500 тысяч жителей.