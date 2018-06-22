СК начал проверку после жесткой посадки Ми-2 в Югре

Следователи выехали на место жесткой посадки вертолета Ми-2 в Югре. Совместно с криминалистами они выяснят обстоятельства ЧП, а также проверят цель полета и возможное наличие пассажиров, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в 7 километрах от города Лангепас ХМАО-Югра. В ходе воздушных поисков его обнаружили в болотистой местности. Корпус машины сильно поврежден, а пилота не оказалось на месте крушения. Как сообщил Интерфакс источник в экстренных службах, сейчас до места ЧП добралась наземная группировка МЧС, медиков и сотрудников полиции - всего 32 человека. Ведутся поиски пилота.

По предварительной информации, озвученной ТАСС в пресс-службе окружного СК, на борту вертолета мог также находиться пассажир. Проводятся мероприятия по его спасению.

В ведомстве уточнили, что воздушное судно принадлежит пермской компании "Геликс". Вертолеты компании занимаются облетами трубопроводов, грузоперевозкой, патрулированием лесов и природоохранных зон, экстренной доставкой больных из отдаленных населенных пунктов, а также туристическими полетами.