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Рубрика: В мире

РФ и Иран защитят экономические отношения от санкций США

Текст: Александр Гацак
Сегодня заместитель главы российского МИД Сергей Рябков провел переговоры со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи.

"В фокусе внимания было взаимодействие России и Ирана в интересах сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. С российской стороны подчеркнута приверженность СВПД", - указано в сообщении, опубликованном Департаментом информации и печати МИД РФ.

Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
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Там также отмечено, что "условлено продолжить плотную координацию по данной теме для обеспечения защиты двустороннего торгово-экономического сотрудничества от воздействия незаконных односторонних санкций США экстерриториального применения".

Напомним, что в мае президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном. Сегодня Аракчи также сообщил, что не исключает выхода Тегерана из соглашения, поскольку, по словам замминистра иранского МИД, в настоящее время отсутствует четкое видение перспектив в переговорах с Европой.

В мире Ближний Восток Иран

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