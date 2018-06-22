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Рубрика: Экономика

Рогозин опроверг информацию о сокращениях в Центре Хруничева

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опроверг сообщения о массовых сокращениях в Государственном космическом научно-производственном центре (ГКНПЦ) имени Хруничева.

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По его словам, такого рода информация "относится к разряду спекуляции, а иногда и спекуляции преднамеренной". Подобные слухи, как пояснил Рогозин, распространяются с целью "возбудить людей и представить, что весь план финансового оздоровления сводится лишь к сокращению штата".

"Мы стараемся очень бережно относиться к нашим людям, в массе своей - это высококвалифицированный персонал, который нельзя терять, а если вдруг потеряем, потратим долгие годы на его восстановление", - отметил глава Роскосмоса в интервью РИА Новости.

Центр имени Хруничева производит ракеты-носители и космические аппараты. Его заводы расположены в Москве, Воронеже, Омске и ряде других городов. Ранее некоторые СМИ сообщили, что к 2025 году численность сотрудников на московской площадке ГКНПЦ имени Хруничева может быть сокращена более чем в 2,5 раза.

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