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22.06.2018 09:58
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Роскосмос откажется от ракет "Протон"

Текст: Антон Валагин
Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

Роскосмос прекращает использование ракет-носителей "Протон", сообщил глава агентства Дмитрий Рогозин.

Фото: depositphotos.com
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- Задача поставлена так: в соответствии с уже заключенными контрактами произвести необходимое количество наших легендарных "Протонов" и затем закрыть проект. Дальше будем летать исключительно на "Ангаре", - приводит слова Рогозина РИА Новости. Глава Роскосмоса добавил, что "Протон" выполнил свою историческую задачу и пора переходить к производству ракет нового поколения.

Когда именно это произойдет, Рогозин не уточнил - по его словам, свертывание программы "Протон" зависит от работы оперативного штаба по центру Хруничева - там должны рассчитать сроки перевода основного производства в Омск, что будет означать полную концентрацию на "Ангаре".

"Протон" - семейство советских ракет-носителей среднего и тяжелого классов, разработанное в 60-е годы XX века. "Протоны" вывели на орбиту все советские орбитальные станции, модули станций "Мир" и МКС, другие тяжелые космические аппараты. В 2016 году разработчик ракеты, научно-производственный центр имени Хруничева сообщил о расширении продуктовой линейки путем создания двухступенчатых РН среднего и легкого классов. В апреле 2017 года было объявлено, что создание "Протона легкого" откладывается.

"Ангара" - семейство современных ракет-носителей, включающее четыре ракеты от легкого до тяжелого классов. Их планируется удешевить за счет перевода производства в Омск. Изменение класса РН реализуется за счет комбинации универсальных ракетных модулей (УРМ): у легкого класса он один, у среднего три, у тяжелого пять. Аналогичная схема применена в ракетах-носителях Falcon.  В январе 2018 года объявлено о разработке многоразовой ступени для легкой версии "Ангары".

Общество Космос Наука

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