Роскосмос сообщил об отказе от устаревших экспериментов на МКС

Россия перестанет проводить на МКС эксперименты, которые "разрабатывались по десять лет и давно уже потеряли всякую актуальность". Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он пояснил, что основные эксперименты будут связаны с автономностью работы российского сегмента станции, с его "большей независимостью от подпитки с Земли". "Если мы нацелим эксперименты на это и добьемся важных результатов, это будет залогом того, что МКС действительно выступит в качестве неотъемлемой ступеньки для перехода к операциям в дальнем космосе", - цитирует РИА Новости слова Рогозина.

О предстоящей ревизии эффективности экспериментов на МКС ранее сообщила летчик-космонавт, Герой России, депутат Госдумы Елена Серова. Говоря об итогах встречи с Рогозиным, она отметила, что "мало провести эксперимент: он должен давать определенный результат". Важно, как подчеркнула Серова, чтобы "не просто ученые расшифровали и увидели что-то необычное, а это должно быть применительно к чему-либо".