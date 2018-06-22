"Роснефть" ожидает двукратный рост чистой прибыли и дивидендных выплат по итогам 2018 года

Крупнейшая российская нефтекомпания "Роснефть” ожидает по итогам 2018 года двукратного роста чистой прибыли и дивидендных выплат. Компания в сложных макроэкономических условиях продемонстрировала эффективную работу. Так, удельные операционные затраты "Роснефти" на добычу углеводородов в среднем за год составили 3,2 доллара на баррель нефтяного эквивалента. Это лучший показатель среди ведущих российских и мировых публичных нефтегазовых компаний. В первом квартале 2018 года чистая прибыль компании "Роснефть" выросла в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, и достигла 81 млрд рублей. Об этом заявил глава компании Игорь Сечин на ежегодном собрании акционеров в Красноярске.

"Увеличение уровня дивидендных выплат позволяет нам практически вдвое увеличить объем дивидендов, которые по итогам 2017 года составят 10,5 рублей на акцию, включая промежуточные дивиденды, - заявил Игорь Сечин. - Принимая на себя все ограничения ответственности, связанные с обсуждением перспективной финансовой информации и предоставлением оценочных суждений, не исключаю, что в 2018 году мы увидим материальный рост дивидендных выплат - предварительные данные прошедших месяцев предполагают двукратный рост чистой прибыли и дивидендных платежей от соответствующего уровня 2017 года".

Увеличение дивидендных выплат позволит повысить доходность акционеров и привлекательность компании в глазах мирового инвестиционного сообщества.

Сегодня акционерами "Роснефти" являются более 100 тысяч физических лиц и более 500 крупнейших международных инвестиционных фондов. С момента первичного публичного размещения акций в 2006 году объем выплаченных "Роснефтью" дивидендов превысил 720 млрд рублей.

По итогам достигнутых финансовых результатов, "Роснефть" на сегодняшний день является крупнейшей компанией российского нефтегазового сектора по рыночной капитализации. Сегодня рыночная капитализация компании превышает 4 триллиона рублей (64,0 миллиарда долларов США).

Помимо положительных финансовых показателей компания по итогам 2017 года продемонстрировала и хорошие производственные результаты.

Так, объем доказанных запасов увеличился на 6%, достигнув почти 40 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента по классификации SEC - это лучший показатель по уровню восполнения запасов среди конкурентов. Также был выполнен беспрецедентный объем сейсмических исследований, более чем на 30% превышающий уровень 2016 года.

Новые скважины обеспечили дополнительную добычу свыше 19 миллионов тонн нефти, при этом доля горизонтальных скважин увеличилась с 32% в 2016 году до 36% в 2017 году. Также, в 2017 году компания на 67% увеличила ввод горизонтальных скважин с многостадийным ГРП, которые показывают высокую эффективность при разработке трудноизвлекаемых запасов.

Особое внимание компания уделяет внедрению передовых технологий. Так, уже активно применяется построение глубинно-скоростных моделей, волновое моделирование, внедрение бескабельной технологии полевых наблюдений, а также роботизация и автоматизация производства. В частности, внедрена система комплексного сопровождения, позволяющая отследить процесс бурения каждой скважины от начала разработки технического задания на ее проектирование до окончания строительства и ввода в эксплуатацию. В планах - создание полностью роботизированных буровых участков. Уже сейчас освоена и успешно применяется технология строительства многозабойных скважин по технологии "фишбоун" с количеством ответвлений до 7 стволов и общей протяженностью 5,5 километров.

Эти и другие меры должны помочь компании обеспечить рост добычи углеводородов до уровня 330 млн тонн нефтяного эквивалента к 2022 году.

В газовом бизнесе основной целью является достижение к 2020 году добычи в 100 миллиардов кубометров. А также использование попутного нефтяного газа - не менее 95%.

Помимо внедрения передовых технологий "Роснефть" уделяет внимание и повышению показателей эффективности компании. Так, стоимость бурения скважин в 2017 году снизилась на 3% относительно 2016 года.

Крупные новые проекты, такие как Сузун и Мессояха, в прошлом году произвели более 7,3 миллионов тонн нефти. "Роснефть" также активно разрабатывает новый нефтедобывающий кластер Эргинский в Ханты-Мансийском автономном округе. В 2017 году в промышленную эксплуатацию было введено Кондинское месторождение.

"В 2018 году мы продолжаем активную подготовку к запуску ряда крупных проектов с суммарным потенциалом добычи сырья на полке около 20 миллионов тонн, - отметил Игорь Сечин. - Это вторая очередь Среднеботуобинского месторождения, Тагульское, Русское и первый этап Куюмбинского месторождений. Полномасштабный ввод Русского месторождения, расположенного за Полярным кругом в Ямало-Ненецком АО, также запланирован на 2018 год".

На новых нефтегазовых проектах в 2017 году компания "Роснефть" добыла 14 миллионов тонн нефти. Ожидается, что к 2020 году добыча от новых, недавно запущенных или готовящихся к запуску в ближайшие кварталы нефтегазовых проектов составит 87 миллионов тонн нефтяного эквивалента в год.

Как известно, компания "Роснефть" не только успешно добывает, но и перерабатывает нефть. По итогам 2017 года общий объем переработки нефти компании в России и за рубежом составил около 113 миллионов тонн, увеличившись более чем на 12%. Выход светлых нефтепродуктов к концу года превысил 58%, а глубина переработки - 75%. Общий объём инвестированных компанией средств в развитие нефтепереработки превышает 800 млрд рублей.

Одним из приоритетных направлений для компании является развитие каналов сбыта нефтепродуктов на внутреннем рынке. Так, в 2017 году выросли объемы реализации: авиакеросина - на 10%, бункеровочного топлива - на 47%, а битума - на 23%.

"На основе существующих активов НПЗ мы видим возможности не только кратного увеличения мощностей, но и строительства нефтехимического производства, что станет ещё одной точкой роста "Роснефти" на этом крайне перспективном рынке", - подчеркнул Игорь Сечин.

"Роснефть" в 2017 году продолжила развитие своих зарубежных нефтеперерабатывающих активов. Компания в прошлом году закрыла сделку по приобретению 49%-й доли в НПЗ "Найара Энерджи" в Индии, который расположен в непосредственной близости от глубоководного порта Вадинар и имеет удобную логистику для обеспечения продукцией не только Индии, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. На сегодняшний день "Найара Энерджи" имеет перерабатывающие мощности в объеме 20 млн тонн высокого уровня сложности.