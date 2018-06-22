Роспотребнадзор оштрафовал гостиницы, завышающие цены во время ЧМ-2018

Роспотребнадзор оштрафовал гостиницы в России более чем на 10 млн рублей за завышение цен в дни проведения чемпионата мира по футболу. Службой было проведено 1850 проверок, говорится в сообщении ведомства.

В ходе проверок выявлено 832 случая завышения цен на гостиничные номера и 237 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации.

По факту выявленных противоправных действий возбуждено 2508 дел об административных правонарушениях.

В период проведения чемпионата и по 15 августа 2018 года для консультации по вопросам прав потребителей организована круглосуточная работа Единого информационного центра Роспотребнадзора, специалисты которого готовы оказать консультационную помощь на русском, английском и китайском языках, в том числе по вопросам завышения цен на гостиницы.