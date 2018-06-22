Российский рэпер Face собрался в армию

Российский рэп-исполнитель Иван Дремин уходит в армию. Об этом 21-летний исполнитель, известный как Face, написал на своей странице в Twitter.
"Ухожу в армию, - сообщил он. - Увидимся через год".
В комментариях под записью размещен снимок, предположительно, сделанный во время прохождения музыканта призывной комиссии.
Дремин родился в Уфе. Широкую известность получил в прошлом году. Тогда в соцсети "ВКонтакте" были опубликованы его альбома No Love и несколько видеоклипов.
Ухожу в армию, увидимся через год— FACE (@faceislove) 21 июня 2018 г.