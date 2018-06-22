Рубль попадет под двойной пресс

Сегодня рубль, скорее всего, ослабеет к доллару и евро, считает профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Борис Хейфец.

Тем более что пятница - стандартный день для фиксирования прибыли игроками, продолжает эксперт.

К тому же на этот факт накладывается и заседание ОПЕК в Вене, а завтра заседание в формате ОПЕК+, на котором могут быть приняты решения, которые удовлетворят рынок, как заявил накануне представитель Саудовской Аравии. И ими, как считает ряд экспертов, может стать заявление о росте добычи черного золота.

При этом, уверен Хейфец, риски повышения договорной планки добычи уже заложены в результатах сегодняшних и вчерашних торгов, на которых рубль слабел к обеим мировым валютам. Инвесторы страхуются заранее.

Вчера рубль снижался к доллару и евро в течение всего торгового дня, при этом стоимость нефти сортов Brent и WTI падает на негативных данных о производственной активности в США.

Официальный курс доллара на сегодня, 22 июня, составляет 63 рубля 79 копеек (укрепление на 17 копеек). За один евро дают 73 рубля 69 копеек (укрепление на 8 копеек).