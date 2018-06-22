Савченко останется под арестом до 13 июля

Шевченковский районный суд Киева постановил оставить под арестом депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко, не удовлетворив ходатайство стороны защиты.

"Мера пресечения осталась без изменения, то есть под стражей остается Надежда Савченко", - заявил корреспондент в эфире телеканала "112 Украина".

Напомним, что в марте Савченко была задержана на два месяца по подозрению в подготовке теракта и посягательстве на жизнь украинских государственных деятелей. Позже срок ее ареста был продлен до июля. Максимальная мера наказания, которая грозит депутату, - пожизненное лишение свободы.