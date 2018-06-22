Синоптики предупредили об опасных днях для домашних животных

Новости

В Калифорнии умерла легендарная горилла Коко 06:57
Российский рэпер Face собрался в армию 06:47
Опубликованы рассекреченные документы Великой Отечественной войны 05:57
В Хабаровском крае на реке Урми пропал рыбак 05:34
На юго-западе Японии начал извергаться вулкан Симмое 05:19
Греческий долговой кризис официально завершился 05:14
На Совгавань распространят режим свободного порта Владивосток 05:08
Посол России в США: Нужно вместе бороться с угрозами 04:59
Роскосмос сообщил об отказе от устаревших экспериментов на МКС 04:45
К торговой войне с США присоединилась Индия 04:22
Кадыров: Угрожающим России политикам следует перечитать историю 04:20
Рогозин опроверг информацию о сокращениях в Центре Хруничева 04:02
Детей нелегальных мигрантов разместят на военных базах США 03:10
Опрос: Менее половины американцев одобряют внешнюю политику Трампа 02:45
Бразильские военные в ходе спецоперации убили школьника 02:41
За лесные пожары в США энергокомпания заплатит 2,5 миллиарда долларов 02:23
В ЕР прокомментировали введение Киевом санкций против партии 02:04
Трамп объяснил значение странной надписи на куртке своей жены 01:54
Мексиканская делегация изучит в США ситуацию с мигрантами 01:19
В Гватемале автобус со студентами упал с 70-метровой высоты 01:11
Комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу нарастить добычу на миллион баррелей 00:49
Жертвами стрельбы в ночном клубе Бодрума стали два человека 00:44
Разведку у границ РФ за неделю провели 20 летательных аппаратов 00:42
Коалиция США атаковала позиции сирийской армии в провинции Хомс 00:22
Порошенко разрешил российскому омбудсмену Москальковой въезд на Украину 00:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Как России не отстать в цифровой гонке
Как России не отстать в цифровой гонке
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
22.06.2018 06:20
Рубрика: Общество

Синоптики предупредили об опасных днях для домашних животных

Текст: Ольга Игнатова
Во многих регионах страны наступает настоявшая летняя жара. В такую погоду трудно не только людям, но и домашним животным.
Фото: State Farm/flickr.com Фото: State Farm/flickr.com
Фото: State Farm/flickr.com

"В воздухе снижается количество кислорода, - пояснила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. - Сокращается оно и в крови. Соответственно, и все ткани организма начинают испытывать кислородное голодание. Отсюда вялость, недомогание. И чем меньше животное, тем ему труднее. У поверхности земли кислорода меньше всего".

Как же в жару уберечь домашних питомцев от перегрева?

Фото с "убитыми" в России собаками оказалось подделкой

Если у собаки и кошки длинная и плотная шерсть, то летом ее нужно подстригать. Но не "под ноль", так как слишком короткая шерсть не сможет защитить кожу животного от прямых солнечных лучей, что приведет к ожогам и последующим тяжелым заболеваниям.

В жаркие дни также необходимо чаще вычесывать животное расческами для шерсти. Таким образом происходит избавление от лишних волокон и свалявшихся комков шерсти, что, в свою очередь, устраняет причины для образования тепловых мешков и облегчает вентиляцию тела животного.

Фото: depositphotos.com
Петербуржца осудили за кражу кошки

В жару стоит пересмотреть рацион питания. Нередко у питомцев пропадает аппетит. Поэтому надо чаще предлагать собакам и кошкам сухие корма и кисломолочные продукты. Давать пищу лучше один раз вечером, когда становится прохладнее, и процессы пищеварения нормализуются. Если питомец не доел предложенную пищу, ее надо выбросить. Оставлять на утро нельзя, так как в еде могут появиться бактерии.

В доме должно быть несколько поилок с водой. Кроме того, воду лучше менять несколько раз в день для предупреждения "цветения" жидкости. Такая вода нагружает печень, функции которой при жаре угнетены.

Фото: photoxpress
Работникам с заболеваниями сердца предложили дать выходной в жару

Если питомцу очень жарко, нужно протереть туловище влажным полотенцем и положить на голову между ушей влажную салфетку. Можно смачивать водой подушечки на лапках и поверхность ушей. Однако нельзя поливать шерсть водой, так как намокший ворс препятствует нормальной вентиляции и будет создавать "парниковый эффект".

Выгуливать животных лучше до 10 часов утра и после пяти дня. На даче нельзя оставлять животных целый день на улице. Самые жаркие часы пусть проводят в доме, но только в хорошо проветриваемых помещениях. Ни в коем случае нельзя запирать животное на балконе или оставлять в машине. Это - верный способ получить тепловой удар, от которого животное может стать инвалидом или погибнуть.

Общество Ежедневник Погода

Главное сегодня

Чемпионат мира по футболу - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по футболу - 2018
В ЕР прокомментировали введение Киевом санкций против партии
Греческий долговой кризис официально завершился
Коалиция США атаковала позиции сирийской армии в провинции Хомс
Комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу нарастить добычу на миллион баррелей