Синоптики предупредили об опасных днях для домашних животных

Во многих регионах страны наступает настоявшая летняя жара. В такую погоду трудно не только людям, но и домашним животным.

"В воздухе снижается количество кислорода, - пояснила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. - Сокращается оно и в крови. Соответственно, и все ткани организма начинают испытывать кислородное голодание. Отсюда вялость, недомогание. И чем меньше животное, тем ему труднее. У поверхности земли кислорода меньше всего".

Как же в жару уберечь домашних питомцев от перегрева?

Если у собаки и кошки длинная и плотная шерсть, то летом ее нужно подстригать. Но не "под ноль", так как слишком короткая шерсть не сможет защитить кожу животного от прямых солнечных лучей, что приведет к ожогам и последующим тяжелым заболеваниям.

В жаркие дни также необходимо чаще вычесывать животное расческами для шерсти. Таким образом происходит избавление от лишних волокон и свалявшихся комков шерсти, что, в свою очередь, устраняет причины для образования тепловых мешков и облегчает вентиляцию тела животного.

В жару стоит пересмотреть рацион питания. Нередко у питомцев пропадает аппетит. Поэтому надо чаще предлагать собакам и кошкам сухие корма и кисломолочные продукты. Давать пищу лучше один раз вечером, когда становится прохладнее, и процессы пищеварения нормализуются. Если питомец не доел предложенную пищу, ее надо выбросить. Оставлять на утро нельзя, так как в еде могут появиться бактерии.

В доме должно быть несколько поилок с водой. Кроме того, воду лучше менять несколько раз в день для предупреждения "цветения" жидкости. Такая вода нагружает печень, функции которой при жаре угнетены.

Если питомцу очень жарко, нужно протереть туловище влажным полотенцем и положить на голову между ушей влажную салфетку. Можно смачивать водой подушечки на лапках и поверхность ушей. Однако нельзя поливать шерсть водой, так как намокший ворс препятствует нормальной вентиляции и будет создавать "парниковый эффект".

Выгуливать животных лучше до 10 часов утра и после пяти дня. На даче нельзя оставлять животных целый день на улице. Самые жаркие часы пусть проводят в доме, но только в хорошо проветриваемых помещениях. Ни в коем случае нельзя запирать животное на балконе или оставлять в машине. Это - верный способ получить тепловой удар, от которого животное может стать инвалидом или погибнуть.