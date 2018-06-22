Слухи о "заморозке" спин-оффов "Звездных войн" оказались преувеличены

Компания Lucasfilm поспешила успокоить поклонников "Звездных войн", заявив, что слухи о "замороженных" спин-оффах сильно преувеличены.

О том, что различные "сольные" проекты, которые не относятся ни к грядущей трилогии Райана Джонсона, ни к еще одному проекту, но уже от авторов "Игры престолов", по-прежнему в работе, сообщает ABC News. Представители Lucasfilm определили слухи как "неточные" и уточнили, что нужно просто подождать.

Напомним, на днях появилась информация о том, что Lucasfilm приостановила работу над спин-оффами из-за коммерческого провала "Хана Соло" и, чтобы не повторять ошибку, планирует максимально плотное внимание уделить готовящемуся девятому эпизоду.

И это в то время, когда ни в чем не повинные фанаты Оби-Вана Кеноби и Бобы Фетта ждали их собственных отдельных фильмов, у которых были даже обозначены режиссеры.

Также напомним, что среди прочих проектов готовится сериал от Джона Фавро, а также многосерийная анимационная ТВ-версия "Звездных войн".

Девятый эпизод самой известной космической оперы появится в кинотеатрах в декабре 2019 года.