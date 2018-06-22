Новости

Анна Кузнецова прокомментировала свое переназначение детским омбудсменом 17:20
Артем Дзюба выразил готовность "сыграть" за женскую сборную России 17:18
Спин-офф мультсериала "Бивис и Баттхед" "Дарья" получит "перезапуск" 17:10
РФ и Южная Корея создадут платформу для четвертой промышленной революции 17:10
Трейлер и постеры: экологический постапокалипсис The Domestics 17:06
Ушаков рассказал об отсутствии ответа лидера КНДР на приглашение в РФ 17:05
Составлен рейтинг регионов по доходам от штрафов за нарушение ПДД 16:45
Под Калининградом осудят "Деда Мороза", сломавшего челюсть подростку 16:42
"Джейме Ланнистер" рассказал про самую жестокую сцену "Игры престолов" 16:31
В Югре вертолет совершил жесткую посадку 16:28
В Волгограде владелец лодочной станции отправлен под домашний арест 16:26
Ростовчанке после укуса комара удалили червя-паразита 16:26
Роналду и Головин стали лидерами по подписчикам после первого тура ЧМ 16:26
Бизнесвумен из КБР не доплатила налогов на четыре млрд рублей 16:21
Ник Кейв: "Нелюбовь" Андрей Звягинцева - чистая мизантропия 16:16
Возгорание самолета в аэропорту Тюмени попало на видео 16:09
Ученые выяснили, в каком возрасте лишний вес защищает от рака 15:56
Новый японский кроссовер доступен для заказа в России 15:55
На Кубани онкологи восстановили пациенту нос из ребра 15:33
Как правильно загорать на солнце 15:10
Бывший вице-премьер Крыма получил 11,5 года колонии 14:58
Диспетчеры опровергли опасное сближение самолетов в ростовском небе 14:55
Бразилия - Коста-Рика - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 14:50
В Минске после шестилетней реконструкции открыли стадион "Динамо" 14:26
Безуглов: Игроки сборной России сдали более 300 допинг-проб 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Тест: Как правильно загорать на солнце
Тест: Как правильно загорать на солнце
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
22.06.2018 16:45
Рубрика: Экономика

Составлен рейтинг регионов по доходам от штрафов за нарушение ПДД

Текст: Марина Гусенко

70 миллиардов рублей поступило в бюджеты России в прошлом году в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). ФинЭкспериза составил рейтинг регионов, собравших с автолюбителей больше всего штрафов.

Возглавила рейтинг Москва, в казну которой за нарушение ПДД поступило 16,6 миллиарда рублей. Второе место занял Татарстан - три миллиарда, третье - Московская область с 2,88 миллиарда рублей и четвертое - Санкт-Петербург, бюджет которого пополнился за счет штрафов на 2,2 миллиарда рублей.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Штраф за нарушение правил проезда ж/д переезда вырастет в 5 раз

Меньше всего денег по этой статье доходов собрали Ингушетия (455 тысяч рублей за прошлый год), Саха (Якутия) (один миллион 438 тысяч) и Ярославская область (три миллиона 835 тысяч рублей).

Конечно, можно сказать, что больше всего собирают там, где живет больше народу, а не в густо населенных регионах, где штрафы и выписывать некому. Но когда эксперты посчитали средний штраф на одного жителя, расклад в рейтинге поменялся не сильно. Так, самый высокий штраф в среднем на одного жителя насчитали в Калмыкии - 1 396 рублей. Далее следует Москва - 1 361 рубль. На третьем месте Татарстан с 784 рублями.

"Аутсайдеры" все те же. В Ингушетии штраф на одного жителя составил в среднем всего 98 копеек. В Тюменской области - один рубль 29 копеек, в Якутии полтора рубля и Ярославской области - три рубля одна копейка.

Анализ был сделан на основании данных Росстата, федерального казначейства и сведений с официальных сайтов правительств Москвы и Челябинской области, так как информация о них на сайте казначейства отсутствовала.

Экономика Казна Бюджеты регионов

Главное сегодня

Путин переназначил Патрушева секретарем Совбеза
МИД РФ: Россия готова доказать причастность Запада к химатакам в Сирии
При отборе проб в Сирии и в "деле Скрипалей" были допущены ошибки
Власти Ирана допустили выход из ядерной сделки
В Донбассе приговорили Порошенко к пожизненному заключению