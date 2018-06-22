Составлен рейтинг регионов по доходам от штрафов за нарушение ПДД

70 миллиардов рублей поступило в бюджеты России в прошлом году в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). ФинЭкспериза составил рейтинг регионов, собравших с автолюбителей больше всего штрафов.

Возглавила рейтинг Москва, в казну которой за нарушение ПДД поступило 16,6 миллиарда рублей. Второе место занял Татарстан - три миллиарда, третье - Московская область с 2,88 миллиарда рублей и четвертое - Санкт-Петербург, бюджет которого пополнился за счет штрафов на 2,2 миллиарда рублей.

Меньше всего денег по этой статье доходов собрали Ингушетия (455 тысяч рублей за прошлый год), Саха (Якутия) (один миллион 438 тысяч) и Ярославская область (три миллиона 835 тысяч рублей).

Конечно, можно сказать, что больше всего собирают там, где живет больше народу, а не в густо населенных регионах, где штрафы и выписывать некому. Но когда эксперты посчитали средний штраф на одного жителя, расклад в рейтинге поменялся не сильно. Так, самый высокий штраф в среднем на одного жителя насчитали в Калмыкии - 1 396 рублей. Далее следует Москва - 1 361 рубль. На третьем месте Татарстан с 784 рублями.

"Аутсайдеры" все те же. В Ингушетии штраф на одного жителя составил в среднем всего 98 копеек. В Тюменской области - один рубль 29 копеек, в Якутии полтора рубля и Ярославской области - три рубля одна копейка.

Анализ был сделан на основании данных Росстата, федерального казначейства и сведений с официальных сайтов правительств Москвы и Челябинской области, так как информация о них на сайте казначейства отсутствовала.