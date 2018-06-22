Спин-офф мультсериала "Бивис и Баттхед" "Дарья" получит "перезапуск"

Ложка ребутов еще раз натужно посребла по дну: культовый анимационный сериал "Дарья", спин-офф шоу "Бивис и Баттхед", получит перезапуск. Об этом пишет THR со ссылкой на президента канала MTV Криса МакКарти.

Проверенные временем хиты канала намерены "оживить", сделав более привлекательными для нынешней молодежи (то есть примерно та же история, что с нашим "Простоквашино", похоже). И далее все это "оживление" предлагать другим каналам и сервисам.

"Ребутами" займется новое подразделение под названием MTV Studios, и "Дарьей" все не ограничится: теледелы собираются "освежить", кроме того, "Реальный мир" (Real World), "Невозможное возможно" (Made) и крутой фантастический анимационный боевик "Эон Флакс" (Aeon Flux). Плюс теоретически рассматривается идея возрождения "Семейки Осборн" и самих "Бивиса и Баттхеда" (не так давно их, кстати, уже перезапускали - вполне успешно).

"Дарья" (Daria) шла с 1997 по 2002 год - пять сезонов, две полнометражки и две видеоигры. Плюс в 2011 году появились слухи о якобы новом "Дарья"-фильме с живыми актерами и с Обри Плазой и Эллен Пейдж в главных ролях. Оказавшиеся шуткой. Впрочем, с вполне симпатичным трейлером.

В центре истории - одноклассница Бивиса и Баттхеда Дарья Моргендорффер, безэмоциональная меланхоличная зануда и заучка.

"Реальный мир" - значительное и высокорейтинговое реалити-шоу, запущенное в 1992 году, 32 сезона, более шестисот эпизодов. В его рамках семерых незнакомцев помещают в квартиру и денно и нощно буравят камерами. То есть суть первопроходец всех последующих "За стеклом". По словам авторов, "Мир" был инспирирован документальным сериалом семидесятых "Американская семья".

"Эон Флакс" - серия авангардного толка сайфай-микроэпизодов, созданных Питером Чоном Гонсиком. Релиз - 1995 год. В 2005-м по мотивам сериала вышла визуально радующая игровая полнометражка с Шарлиз Терон в главной роли.