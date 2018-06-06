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В Сети появилась третья, экзистенциальная серия нового "Простоквашино"

Новость 06.06.2018, 13:10 | Текст: Олег Усков

На только запущенном недавно официальном YouTube-канале студии "Союзмультфильм", как и было анонсировано, появилась новая, третья серия "ребута" "Простоквашина". Эпизод называется "Сезон дождей".

Дядя Федор грызет армированный железобетон науки. Шарик, соблазненный возможностью получить селфи-палку, пытается думать как корова. За что награжден от Матроскина сложным комплиментом "ты не только редкостный балбес, но еще и гений".

Фото: youtube.com
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Следует ряд комичных сцен с разнузданно выглядящими травоядными, перемежаемых сумрачными дальними планами. Сомнительного качества песнопения. Тотальный депресняк и поп-экзистенциализм. Плюс разного рода иные приметы времени: смартфон, скайп, другое.

При этом малопонятная креатура Тама-Тама внезапно проявляет себя как видный и мастеровитый изобрететель-рационализатор. В то время как Печкин традиционно гневится, применив термин "коты-демоны".

Напомним. Новые серии мультфильма будут выходить ежемесячно до 2020 года. Всего в количестве тридцати.

Ранее мы писали про гонорары от предприятия автору первоисточника - литератору Эдуарду Успенскому.

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