"Союзмультфильм" запустил свой YouTube-канал с новыми мультфильмами

Студия "Союзмультфильм" запустила официальный канал на YouTube, где будет представлена как "Золотая классика" отечественной анимации, так и новые фильмы студии.

На канале будут сразу появляться и новые эпизоды шумно перезапущенного "Простоквашина", "и все новые короткометражные фильмы студии и ленты, снятые "Союзмультфильмом" за последние десять лет", - приводит агентство городских новостей "Москва" слова председателя правления студии Юлианы Слащевой, сказанные на открытии фестиваля анимации и детских развлечений "Мультимир".

На данный момент на канале заполнены разделы "Сказки по мотивам произведений русских писателей", "Веселая карусель", "Советские мультики любимые взрослыми", "Самые популярные мультфильмы студии", "Музыкальные мультфильмы", "Песни из мультфильмов" и другие.

Фестиваль "Мультимир" стартовал в Москве сегодня и продлится до 3 июня.

Студия "Союзмультфильм" была создана в июне 1936 года, и изначально называлась "Союздетмультфильм", став результатом объединения "Мосфильма", "Совкино" и "Межрабпомфильма". 20 августа 1937 года киностудию переименовали в "Союзмультфильм".

Кстати, на YouTube уже существует лицензионный канал с классическими работами студии.

Ранее мы сообщали, когда состоится премьера очередной серии "Возвращения в Простоквашино".

Напомним, студия также готовит перезапуск мультфильма про попугая Кешу.