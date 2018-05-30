На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

"Союзмультфильм" запустил свой YouTube-канал с новыми мультфильмами

Новость 30.05.2018, 15:19 | Текст: Олег Усков

Студия "Союзмультфильм" запустила официальный канал на YouTube, где будет представлена как "Золотая классика" отечественной анимации, так и новые фильмы студии.

На канале будут сразу появляться и новые эпизоды шумно перезапущенного "Простоквашина", "и все новые короткометражные фильмы студии и ленты, снятые "Союзмультфильмом" за последние десять лет", - приводит агентство городских новостей "Москва" слова председателя правления студии Юлианы Слащевой, сказанные на открытии фестиваля анимации и детских развлечений "Мультимир".

Фото: kinopoisk.ru
Эдуарду Успенскому заплатят миллионы за "Простоквашино"

На данный момент на канале заполнены разделы "Сказки по мотивам произведений русских писателей", "Веселая карусель", "Советские мультики любимые взрослыми", "Самые популярные мультфильмы студии", "Музыкальные мультфильмы", "Песни из мультфильмов" и другие.

Фестиваль "Мультимир" стартовал в Москве сегодня и продлится до 3 июня.

Студия "Союзмультфильм" была создана в июне 1936 года, и изначально называлась "Союздетмультфильм", став результатом объединения "Мосфильма", "Совкино" и "Межрабпомфильма". 20 августа 1937 года киностудию переименовали в "Союзмультфильм".

Кстати, на YouTube уже существует лицензионный канал с классическими работами студии.

Ранее мы сообщали, когда состоится премьера очередной серии "Возвращения в Простоквашино".

Напомним, студия также готовит перезапуск мультфильма про попугая Кешу.

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Обсудить
#интернет
Фото: kinopoisk.ru
Студия "Союзмультфильм" создаст канал на YouTube 18.04.2018
Режиссер нового "Хищника" успокоил нервных фанатов 09.04.2018
Хакеры слили в Сеть интимные фото "блондинки в законе" Риз Уизерспун 06.04.2018
#Россия
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Элис Купер предсказал результат встречи русской и американской семей 29.05.2018
Михаил Боярский прокомментировал смерть Юрия Рашкина 29.05.2018
В Джонни Деппа на концерте Hollywood Vampires запустили бюстгальтером 29.05.2018
#СССР
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер и режиссер Юрий Рашкин 29.05.2018
После отмены спектакля 82-летний Валентин Гафт подтвердил, что болен 29.05.2018
Умер советский и грузинский режиссер Павле Черквиани 29.05.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.