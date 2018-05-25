Эдуарду Успенскому заплатят миллионы за "Простоквашино"

Авторские отчисления писателю Эдуарду Успенскому за "Простоквашино", литературным отцом которого он является, в общей сложности составили девять миллионов рублей. Об этом рассказала председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

По словам менеджера, писателю было предложено, уже повторно, и на этот раз - с официальным ответом стороны Успенского, "зафиксировать авторские отчисления, которые будет получать Эдуард Николаевич как от старого, так и от нового "Простоквашина", в том числе от рекламного контракта с одной из известных компаний, производящей продукты питания.

"Эти выплаты составят в общей сложности около девяти миллионов рублей. Пять-семь миллионов мы уже выплатили, еще три миллиона мы выплатим в следующем году", - уточнила Слащева.

Кроме того, автору предложили пять миллионов за выкуп десяти коротких историй про "Простоквашино", написанных им уже после последней экранизации.

"Получается, что сумма выкупа каждой истории существенно превышает ту цену, которую мы платим сценаристам", - приводит РИА Новости слова Слащевой.

Она также сообщила, что Успенский предлагал "Союзмультфильму" выкупить у него товарные знаки на "Простоквашино".

Напомним, восьмидесятилетний Эдуард Николаевич Успенский выразил крайнюю степень недовольства продолжением-"перезапуском" легендарной анимационной серии, сетуя как на сам контент, так и на то, что у студии нет никаких законных прав обращаться с его произведением столь вольно. После чего появилось предположение, что проблема всё-таки не столько в этом, сколько в финансовой стороне ситуации.

Ранее мы писали, что была названа дата премьеры третьего эпизода "Возвращения в Простоквашино".

Всего в обновленном сериале запланированы тридцать эпизодов, которые будут выходить ежемесячно до 2020 года.