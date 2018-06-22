Федеральный список экстремистских материалов

"На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность".

(Ст. 13 Федерального закона

N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года

"О противодействии экстремистской деятельности"

с изменениями на 29 апреля 2008 года).

4451. Видеоролик под названием: "Адольф Гитлер, человек, который пошел против банка", продолжительностью 6 минут 13 секунд, размер 95,3 Мб, сопровождающийся субтитрами на русском языке, начинающимися со слов: "ДА, ГЕРМАНИЯ БЫЛА ДЕМОКРАТИЕЙ, ДО НАС..." и заканчивающимися словами: "СДЕЛАЙТЕ ПРАВДУ ЭПИДЕМИЕЙ" (решение Спасского районного суда Приморского края от 02.04.2018);

4452. Видеоролик "Тигран Парсегян. Пякин вылизывает дорогу на гей-курорты в Тур.mр4" (начинается текстом "Гость остается гостем пока в доме есть хозяин. А. Невский", заканчивается текстом "Но я бы не хотел, чтобы вы вспомнили эти слова на бойне. Ну все, до свидания") продолжительностью 55 мин. 18 сек., размещенный на Интернет-ресурсах с электронными адресами

https://www.yotube.com/watch?v=v-hoVKgd-Eg,

https://my.mail.ru/mail/larii44/video/6/1894.html,

ytube.com.ua/watch/v-hoVKgd-Eg/tigran-paгsegyan-pyakin-vylizyvaet-dorogu-na-gejjkurorty-v-turciyu-a-putin-slep-k-6-jj-kolonne.html (решение Октябрьского районного суда г. Барнаула от 27.03.2018);

4453. Видеоролик "Тигран Парсегян. Парнас или Порно Асы-Евроклопы для Народ.mр4" (начинается текстом "Мир Донбассу!", заканчивается текстом "Мы победим!") продолжительностью 01 час 47 мин. 14 сек., размещенный на Интернет-ресурсе с электронным адресом

https://radonvideo.ru/watch/JiXr6GOYnWc (решение Октябрьского районного суда г. Барнаула от 27.03.2018);

4454. Видеоролик Тигран Парсегян. Обращение к народам Армении, России, Азерба.mр4" (начинается текстом "Я помню! Я горжусь!", заканчивается текстом "...особенно русским в России, чтобы они понимали, что творится на Кавказе. Ну все, до свидания, до встречи, вернее") продолжительностью 01 час 45 мин. 07 сек., размещенный на Интернет-ресурсах с электронными адресами:

https://ok.ru/video/11828790669,

https://www.youtube.com/watch?v=kaZQrJ7f5hA,

ytube.сom.ua/watch/kaZQrJ7f5hA/tigran-parsegyan-obrashhenie-k-narodam-armenii-rossii-azerbajjdzhana-i-mirotvorcu-putinu-vv.html,

https://yandex.ru/video/search?text=тигpaн парсегян Обращение к народам Армении. России%2С Азерба роликсмотреть&path=wizard&noreask=1®id= 1522032890012905-318101168600171170837082-sasl-0554-V (решение Октябрьского районного суда г. Барнаула от 27.03.2018);

4455. Видеоролик "Кто услышит Тиграна - монтаж азера Гумбатова Гахрамана.mр4" (начинается текстом "Кто услышит Тигран?", заканчивается текстом "Вы поймите, вы не только на своей нации крест ставите, вы на всей Армении в целом") продолжительностью 11 мин. 15 сек., размещенный на Интернет-ресурсах:

https://www. youtube.com/watch?v=9CrcYnLOGs0,

https://yandex.ru/video/search?text=тигран парсегян кто услышит тиграна-монтажазераГумбатовароликсмотреть&path=wizard&noreask=18regid=152203389999 5091- 1417725905984360117542995-sas1-0582-V,

smotrovik.me/video/9CrcYnLOGs0,

master-of-life.ru/video/9CrcYnLOGs0 (решение Октябрьского районного суда г. Барнаула от 27.03.2018);

4456. Видеоролик "Тигран Парсегян. Обращение к президенту, работающему как раб.mр4" (полное название "Обращение к президенту, который работает как раб на галерах", начинается текстом "Всероссийская народная акция!", заканчивается текстом "В неразрывном строю, Русских витязей плеч, Несгибаемо правду несите! А.Мозговой") продолжительностью 01 час 24 мин. 30 сек., размещенный на Интернет-ресурсах с электронными адресами:

www.nofollow.ru/video.php?c=H5DgzltXKZI

https://www.youtube.com/watch?v-H5DgzltXKZI

https://yandex.ru/video/search?text=тигран парсегян обращение к президенту %2С работающему как раб ролик смотреть&noreask=l®id=1522035072919518-1127859048760690907034396-sasl-1979-V,

https://my.mail.ru/mail/sagun.ra-lyubov/video/16/780.html (решение Октябрьского районного суда г. Барнаула от 27.03.2018);

4457. Размещенные в сети "Интернет" на электронных ресурсах, расположенных по адресам: https://cloud.mail.ru/public/357S/NEbN32R8E, http://stomfaq.ru/vera-i-dejstvie-dlya-gitleryugend/index.html, https://poiskru.ru/ sl6744t4.html текстовые информационные материалы под наименованием "Вера и Действие для Гитлерюгенд" (начальные слова: "Данное русскоязычное издание представляет собой...", конечные слова: "Ничто не заслуживает чести больше, чем то, в чем мы смогли превзойти самих себя"), являющиеся переводом книги Гельмута Стеллрихта "Вера и действие для Гитлерюгенд" (решение Вологодского городского суда Вологодской области от 05.04.2018);

4458. Размещенные в сети "Интернет" на электронных ресурсах, по адресам: https://cloud.mail.ru/public/DUQi/PedCy92g2, https://infopcdia.su/10x4fe0.html, https://infopcdia.su/10x4fc3.html, https://vk.com/wall-120407071_551, kiborg14. livejournal.com/14752/html, clashroyaledeckbuilder.com/viewDeck/665974 текстовые информационные материалы под названием "Инструкция по уличному террору" (начальные слова: "Наверное это та телега которую все считаю руководством к действию", конечные слова: "информация должна дойти до как можно большего количества правых скинхедов. Центральный Полевой Штаб" (решение Вологодского городского суда Вологодской области от 05.04.2018);

4459. Музыкальная композиция исполнителя "Dagaz" под названием "Национал-социалист", начинающаяся словами "...На нашей земле возводят храмы мертвого чуждого бога...", заканчивающаяся словами "...Национал-социалист, боги с нами, национал-социалист... Быть Руси!!!", имеющая припев "Национал-социалист, под стягами, национал-социалист, не сбить тебя с пути, национал-социалист, боги с нами, национал-социалист... Быть Руси!", продолжительностью 3 минуты 44 секунды (решение Куйбышевского районного суда г. Омска от 10.04.2018);

4460. Музыкальная композиция исполнителя "Dagaz" под названием "Белая семья", начинающаяся словами "Каждый день ты уходишь за Русь воевать..." и заканчивающаяся словами "... Крепким станет вмиг Белой Расы удар, арийский удар... Белая семья!", продолжительностью 4 минуты 48 секунд (решение Куйбышевского районного суда г. Омска от 10.04.2018);

4461. Музыкальная композиция исполнителя "М818th" под названием "Слезы Осени", начинающаяся словами "Шторм и ветер. Вы можете уже чувствовать дуновение на своих лицах. Слезы осени на стальной броне, рев моторов глушит шум дождя..." и заканчивающаяся словами, "...Слава не умрет, смертен человек!", продолжительностью 7 минут 10 секунд (решение Куйбышевского районного суда г. Омска от 10.04.2018);

Изменения в федеральном списке экстремистских материалов

Пункты 4225 и 4236 изложены в следующей редакции:

4225. Аудиозапись группы "ДиМай и Жека Правов - Ха4и", продолжительностью 3 мин. 13 сек., начинающаяся словами: "Я твою матушку Русь...", заканчивающаяся словами: "В каком Интернете?", размещенная в сети Интернет по адресам:

http://vk.com/id161891612,

http://mixpromo.net/search/%D0%94%D0%B8%D0%9C%D0%B0%D0%В9+%D0%B8+%D0%96%D0%B5%D0%ВА%D0%В0+%D0%9F%D1%80% D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2,

https://petamusic.ru/?string=%C6%E5%EA%E0+%CF%F0%E0%E2%EE%E2&sort=artist,

https://muzofond.com/search/%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B9 (решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 06.07.2017);

4236. Видеозапись "Дмитрий Боровиков!" (продолжительностью 16 мин. 46 сек.) (она же имеющая название "Документальный фильм про Дмитрия Боровикова и Алексея Воеводина", В памет на на Дмитрий Боровиков - документален филм - превод", "Дмитрий Боровиков"), начинающаяся с демонстрации ярких всплесков на черном фоне, далее посредине кадра в круге имеется изображение светловолосой женщины, обнимающей, как бы защищающей своего ребенка, с левой и правой стороны от изображения большие буквы: "R" и "S", и заканчивающаяся идентичным изображением женщины с ребенком, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронным адресам:

https://vk.com/video178451703_171158325,

https://vk.com/video278042402_171377875,

https:// www.youtube.com/watch?v=GJPITXNJrFA,

https://my.mail.ru//mail/artem.bonov/video/_myvideo/150.html (решение Бердского городского суда Новосибирской области от 25.07.2017);

Исключение из федерального списка экстремистских материалов информационных материалов под следующими номерами

4222. Аудиозапись группы "ДиМай и Жека Правов - Ха4и", продолжительностью 3 мин. 13 сек., начинающаяся словами: "Я твою матушку Русь...", заканчивающаяся словами: "В каком Интернете?", размещенная в сети Интернет по адресу: http://vk.com/idl61891612 (решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 06.07.2017);

4223. Аудиозапись группы "ДиМай и Жека Правов - Ха4и", продолжительностью 3 мин. 13 сек., начинающаяся словами: "Я твою матушку Русь...", заканчивающаяся словами: "В каком Интернете?", размещенная в сети Интернет по адресу:

http://mixpromo.net/search/%D0%94%D0%B8%D0%9C%D0%B0%D0%B9+%D 0%B8+%D0%96%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2 %D0%BE%D0%B2 (решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 06.07.2017);

4224. Аудиозапись группы "ДиМай и Жека Правов - Ха4и", продолжительностью 3 мин. 13 сек., начинающаяся словами: "Я твою матушку Русь...", заканчивающаяся словами: "В каком Интернете?", размещенная в сети Интернет по адресу:

https://petamusic.ru/?string=%C6%E5%EA%E0+%CF%F0%E0%E2%EE%E2&s ort=artist (решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 06.07.2017);

4233. Видеозапись "Дмитрий Боровиков!" (продолжительностью 16 мин. 46 сек.) (она же имеющая название "Документальный фильм про Дмитрия Боровикова и Алексея Воеводина", В памет на на Дмитрий Боровиков - документален филм - превод", "Дмитрий Боровиков"), начинающаяся с демонстрации ярких всплесков на черном фоне, далее посредине кадра в круге имеется изображение светловолосой женщины, обнимающей, как бы защищающей своего ребенка, с левой и правой стороны от изображения большие буквы: "R" и "S", и заканчивающаяся идентичным изображением женщины с ребенком, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу:

https://vk.com/video178451703_171158325 (решение Бердского городского суда Новосибирской области от 25.07.2017);

4234. Видеозапись "Дмитрий Боровиков!" (продолжительностью 16 мин. 46 сек.) (она же имеющая название "Документальный фильм про Дмитрия Боровикова и Алексея Воеводина", В памет на на Дмитрий Боровиков - документален филм - превод", "Дмитрий Боровиков"), начинающаяся с демонстрации ярких всплесков на черном фоне, далее посредине кадра в круге имеется изображение светловолосой женщины, обнимающей, как бы защищающей своего ребенка, с левой и правой стороны от изображения большие буквы: "R" и "S", и заканчивающаяся идентичным изображением женщины с ребенком, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу: https://vk.com/video278042402_171377875 (решение Бердского городского суда Новосибирской области от 25.07.2017);

4235. Видеозапись "Дмитрий Боровиков!" (продолжительностью 16 мин. 46 сек.) (она же имеющая название "Документальный фильм про Дмитрия Боровикова и Алексея Воеводина", В памет на на Дмитрий Боровиков - документален филм - превод", "Дмитрий Боровиков"), начинающаяся с демонстрации ярких всплесков на черном фоне, далее посредине кадра в круге имеется изображение светловолосой женщины, обнимающей, как бы защищающей своего ребенка, с левой и правой стороны от изображения большие буквы: "R" и "S", и заканчивающаяся идентичным изображением женщины с ребенком, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу: https://www.youtube.com/watch?v=GJPITXNJrFA (решение Бердского городского суда Новосибирской области от 25.07.2017).

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