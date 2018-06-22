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Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Таджикские школьники стали лучше владеть русским языком

Текст: Елена Кухтенкова
Таджикские школьники стали говорить по-русски лучше.

И это благодаря командированным в Таджикистан российским педагогам. Об этом заявил заместитель главы Министерства образования и науки РФ Павел Зенькович, сославшись на итоги учебного года в среднеазиатской республике. Также учащиеся показали отличные результаты на различных олимпиадах и конкурсах, ссылается на замминистра РИА Новости.

 

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Премьер-министр Узбекистана: В республике не хватает учителей русского языка

Зенькович напомнил, что в завершившемся учебном году в стране работали двадцать девять учителей из России. Проект уже доказал свою состоятельность. Ранее глава Таджикистана Эмомали Рахмон выразил благодарность Президенту РФ Владимиру Путину за оказанную школам республики помощь.

Как писала "Российская газета", в новом учебном году еще 30 российских учителей отправятся в Таджикистан, чтобы учить детей на русском языке. Об этом сообщила руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

В республике признают, что у них наблюдается дефицит кадров по основным предметам: русскому языку, математике, физике, биологии и некоторым другим. И некоторые российские учителя, которые уже работают в Таджикистане, задумались о продлении контракта.

Общество Образование Пушкинский конкурс

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