Таиланд назвали самой опасной страной для туристов

Страховщики признали самым небезопасным направлением для туристов Таиланд, где в 2017 году зафиксировали четверть - 23% - страховых случаев. Далее следуют США и Чили, где на каждую из стран пришлось по 15% предполагающих компенсацию событий.

Также много претензий от туристов были связаны с пребыванием в Испании, Германии, Непале и Перу - около 8% заявлений на каждую. 4% страховых случаев зарегестрировали на Багамах, и столько же в Бразилии.

Исследование страховой компании Endsleigh Insurance Services продемонстрировало, что 71% всех претензий в поездках в 2017 году были связаны с экстренными медицинскими расходами, 11% - с потерянным или поврежденным багажом, 4% - с расходами на стоматологическое лечение, 2% - с пропущенными вылетами.

Чаще всего в неприятные ситуации попадают женщины. При этом "самый" опасный возраст - 22 года, на который приходится 63% всех претензий, заключили в компании.