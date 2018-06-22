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Тизер: по "Миру Дикого Запада" выпустили необычную игру

Новость 22.06.2018, 17:43 | Текст: Генри Достоевский

Андроид в доме: HBO и Amazon подготовили интерактивный проект "Лабиринт" со множеством сюжетных линий для виртуального помощника Alex по мотивам "Мира Дикого Запада".

Суть "Лабиринта" (Westworld: The Maze) заключается в следующем: на устройствах с поддержкой виртуального помощника Алекса можно запустить необычную игру в духе "выбери себе приключение", позволяющую стать гостем того самого андроид-парка, представленного в сериале Джонатана Нолана и Лизы Джой.

Фото: youtube.com/ TV Promos
Появилось видео о создании "японского" эпизода "Мира Дикого Запада"

Авторы интерактивного проекта скромно называют свой труд самым амбициозным в своей нише - три уровня геймплея, 60 сюжетных линий и около 400 (!) вариантов развития сценария. Сложность заключается в том, что в случае неверно выбранной линии поведения предстоит начинать все сначала.

Согласно пресс-релизу, те, кто достаточно умен и хитер, могут уложиться где-то за 20 минут. Каждая деталь проработана, чтобы все задействованные лица получили настоящее удовольствие от процесса. Задача - добраться до центра Лабиринта.

Старший вице-президент HBO Сабрина Калуори отметила, что голос - это мощный маркетинговый инструмент, следующая веха в интерактивном повествовании, позволяющая радовать и удивлять зрителей еще сильнее.

Также напомним, что создатели "Мира Дикого Запада" займутся экранизацией "Периферийных устройств" легенды киберпанка Уильяма Гибсона.

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