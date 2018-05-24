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Видео: две одинаковые сцены из "Мира Дикого Запада" в разных декорациях

Новость 24.05.2018, 20:37 | Текст: Козьма Лоханкин

Второй сезон масштабного сериала HBO "Мир Дикого Запада" добрался до середины и заметно успел набрать обороты. Уже четвертый эпизод, "Загадка сфинкса", порадовал лихим экшном, а пятый, анонсированный заранее японоязычный "Танец Акане", определенно развил успех.

Эстетская серия, пестрящая отсылками к вестерновой классике и шедеврам азиатского кино, отметилась также ярким трибьютом к первому сезону. В "Танце" почти покадрово воспроизведена запоминающаяся сцена из самого первого эпизода "Мира Дикого Запада".

Только происходит это в новых декорациях - группа восставших роботов под предводительством Мэйв попадает в другой парк - "Мир сёгунов", и наблюдает там раздражающе знакомую драму. Сценаристу обоих парков Ли Сайзмору, вынужденному путешествовать в компании с враждебной формой жизни, ничего не остается, кроме как признаться: ну да, схалтурил, позаимствовал сюжет.

Сериал, впрочем, от этого нисколько не проиграл: наоборот, зрители наверняка с удовольствием переслушали легендарную Paint It, Black в аранжировке прославленного "Игрой престолов" Рамина Джавади.

В Сети моментально появились видео, позволяющие сравнить два эпизода.

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