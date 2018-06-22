Трамп объяснил значение странной надписи на куртке своей жены

Американцы активно обсуждают в соцсетях, что же означает загадочная надпись на куртке супруги президента страны Меланьи Трамп. Первая леди США накануне приехала в Техас, где посетит центры содержания разделенных с родителями детей-мигрантов.

Пользователи соцсетей обратили внимание на одежду жены американского лидера. Меланья была в зеленой куртке, на которой белыми буквами написано: "Меня это действительно не волнует? А вас?".

Некоторые СМИ предположили, что первую леди не интересуют мигранты. Глава Белого дома пояснил, что надпись касается фейковых СМИ. "Меланья уже узнала, какие они нечестные, и ее это действительно больше не волнует!" - цитирует Трампа РИА Новости.