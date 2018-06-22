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Трейлер и постеры: экологический постапокалипсис The Domestics

Новость 22.06.2018, 17:06 | Текст: Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Пустые прилавки, рогатые байкеры и патриотичный таран - на постере и в трейлере экохоррора The Domestics.

Режиссером и сценаристом картины с ожидаемым рейтингом R стал Майкл П. Нельсон.

Фото: youtube.com
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Среди продюсеров числятся Курт Джонстад ("Взрывная блондинка"), Джанни Нунари ("300 спартанцев", "Отступники", "Семь"), Джошуа Трон ("Неудержимые", "Проклятие Аннабель: Зарождение зла") и т.д.

В центре сюжета, объединившего "Судную ночь" и фильмы "Воины" (1979), окажется семейная пара, которой предстоит выжить после того, как над страной распылили ядерный токсин.

Дело осложняется тем, что в этом разваливающемся мире стремительно вырастает количество вооруженных кланов, каждый из которых обладает своей садо-спецификой и кроваво-театральным амплуа (перечисляются в трейлере).

В ролях: Кейт Босуорт, Тайлер Хеклин, Соноя Мидзуно, Лэнс Реддик.

Дата премьеры - 29 июня.

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