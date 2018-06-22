Трейлер и постеры: экологический постапокалипсис The Domestics

Пустые прилавки, рогатые байкеры и патриотичный таран - на постере и в трейлере экохоррора The Domestics.

Режиссером и сценаристом картины с ожидаемым рейтингом R стал Майкл П. Нельсон.

Среди продюсеров числятся Курт Джонстад ("Взрывная блондинка"), Джанни Нунари ("300 спартанцев", "Отступники", "Семь"), Джошуа Трон ("Неудержимые", "Проклятие Аннабель: Зарождение зла") и т.д.

В центре сюжета, объединившего "Судную ночь" и фильмы "Воины" (1979), окажется семейная пара, которой предстоит выжить после того, как над страной распылили ядерный токсин.

📷| Primeiro pôster oficial de “The Domestics” com Tyler Hoechlin no elenco. pic.twitter.com/Lky16SqgB8 — Mafia Teen Wolf (@MafiaTeenWolfBR) 21 июня 2018 г.

Дело осложняется тем, что в этом разваливающемся мире стремительно вырастает количество вооруженных кланов, каждый из которых обладает своей садо-спецификой и кроваво-театральным амплуа (перечисляются в трейлере).

| Dois pôsters promocionais de The Domestics segundo o IMDB. O filme está sendo filmado em New Orleans. pic.twitter.com/gElz51dFW9 — Tyler Hoechlin Brasil (@HoechlinBR) 14 декабря 2016 г.

В ролях: Кейт Босуорт, Тайлер Хеклин, Соноя Мидзуно, Лэнс Реддик.

Дата премьеры - 29 июня.