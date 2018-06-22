Ученые признали кофе полезным для сердца

Ученые из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне установили, что четыре чашки кофе в день положительно влияют на активность клеток сердца и их способность к восстановлению. Такая доза кофеина может помочь человеку в профилактике диабета второго типа, сердечных заболеваний и инфаркта.

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Новое исследование немецких ученых в журнале PLoS Biology показывает, что кофеин стимулирует работу важных регуляторных белков в клетках миокарда, усиливая их функции и защищая клетки сосудов и сердца от повреждения. Как они пришли к таким выводам? Мыши, пережившие сердечный приступ, в течение 10 дней получали кофеин вместе с водой. Их доза равнялась приему человеком четырех чашек кофе в день. В результате ткани миокарда животных оказались повреждены не так сильно, как могли бы, да и восстанавливались быстрее.

Все потому, что в митохондриях (считаются "энергетической станцией" клетки) разных типов клеток сердца содержится белок р27. Он защищает клетки сердечных мышц от смерти при высоких нагрузках и ишемии. Плюс - выполняет другие важные функции, связанные с восстановлением поврежденной сердечной ткани. А кофеин ускоряет движение р27 в митохондрии, что только усиливает эффект от их полезной работы.

Более того, эксперименты на мышах показали, что кофеин помогал защищать сердце даже у мышей с ожирением, а также у пожилых мышей.