Сегодня, в ночь начала войны, в Москве, Бресте, Петербурге и Вязьме звучали духовые оркестры

Сегодня ранним утром улицы Москвы, Бреста, Вязьмы и Санкт-Петербурга огласили звуки "Прощания славянки" и музыкальных произведений времен Великой Отечественной войны. С трех до четырех утра продолжалась эта своеобразная акция памяти по пропавшему без вести в 1941 году под Вязьмой Государственному духовому оркестру СССР. В нем играли русские и белорусы, представители других национальностей. В акции приняли участие более трехсот музыкантов.

Вот что накануне рассказал корреспонденту "СОЮЗа" один из руководителей проекта "Бессмертный оркестр" Анатолий Чургель. Кстати, совсем недавно "Бессмертный оркестр" победил в конкурсе Фонда президентских грантов РФ.

Почему для концерта было выбрано именно это время?

Анатолий Чургель: Ранним утром 22 июня 1941 года фашисты напали на нашу страну. С трех до четырех утра первым бомбежкам подверглись наши города, а сразу после этого немцы перешли границу СССР и осадили Брестскую крепость.

Какие музыкальные коллективы приняли участие в акции?

Анатолий Чургель: В каждом из четырех городов играл свой духовой оркестр. В Бресте - Военный оркестр брестской военной комендатуры, кстати, наследник знаменитого оркестра Брестского гарнизона, в Санкт-Петербурге - Государственный духовой оркестр России под руководством Сергея Поляничко, в Вязьме и Москве - сводные оркестры музыкантов, которых мы пригласили.

По какому принципу они отбирались?

Анатолий Чургель: Мы приглашали всех, кому дорога память о войне, кто ставит это выше материальной выгоды.

Что играли музыканты?

Анатолий Чургель: В сотнях километрах друг от друга оркестры играли одновременно примерно одни и те же произведения: песни военных лет, "День Победы", знаменитое "Адажио Альбинони", основанное на фрагменте, найденном в развалинах разрушенной в конце войны библиотеки в Дрездене. Впрочем, мы никак не ограничивали репертуар. В Москве оркестр играл прямо у кремлевских стен, рядом с Вечным огнем в Александровском саду. Одновременно со звучащей музыкой зажигались 1418 поминальных свечей - по числу дней, что длилась Великая Отечественная...

Кстати

В Москве в Посольстве Беларуси в России дан старт патриотической акции "Паруса Героев", посвященной подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Ее участники - подростки, занимающиеся парусным спортом и праправнуки солдат Красной Армии - отправились по маршруту больших сражений с фашистами. Они посетят города-герои и города воинской славы России и Беларуси: Смоленск, Рудню, Минск, Брест и Пинск, возложат цветы к мемориалам и воинским захоронениям героев. В некоторых городах юные яхтсмены проведут показательные выступления на яхтах класса "Оптимист".

ДОСЬЕ "СОЮЗа"

В 2017 году исполнилось 80 лет Государственному духовому оркестру СССР, насчитывавшему 100 музыкантов-солдат. Все они погибли, защищая Москву. И, увы, сегодня имена их несправедливо забыты. В 2012 году под Вязьмой был установлен необычный монумент оркестру-герою, на вершине его - туба и солдатская каска, а на постаменте имена лишь десяти погибших музыкантов. Инициаторы проекта "Бессмертный оркестр" из Санкт-Петербурга намерены восстановить имена всех остальных.