Умер поэт и драматург Наум Коржавин

На 93-м году жизни в пятницу после продолжительной болезни скончался значительный поэт, драматург и переводчик Наум Моисеевич Коржавин (Мандель), видный деятель советского "культурного подполья".

Поэт умер в эмиграции, в США. Смерть Коржавина подтвердили члены его семьи. "Наум Моисеевич скончался в пятницу после продолжительной болезни", - цитирует "Интерфакс" источник.

Наум Мандель в 1925 году в Киеве. Рано увлекся литературой, поэзией. Перед войной, по его собственным воспоминаниям, был исключен из школы - "из-за конфликта с директором". В начале Великой Отечественной Мандель эвакуировался из Киева, в армию не попал - по причине сильной близорукости. В 1944-м приехал в Москву, попытался поступить в Литературный институт имени Горького - неудачно. Но поступил в 1945-м. Его соседями по комнате в общежитии были Расул Гамзатов и Владимир Тендряков.

В 1947 года Коржавина арестовали - на волне "борьбы с космополитами". Около восьми месяцев провел в изоляторе Министерства госбезопасности, был осужден и приговорен к ссылке - как "социально опасный элемент". В 1948-м Манделя выслали в Сибирь, далее отбывал ссылку в Караганде. В середине пятидесятых попал под амнистию, вернулся в Москву, был реабилитирован и восстановлен в литинституте.

Зарабатывал переводами, публиковался в журналах. В 1967-м Театр имени Станиславского поставил пьесу Коржавина "Однажды в двадцатом".

Параллельно "запрещенные" стихи поэта распространялись в самиздате, выступал он в защиту т.н. "узников совести" - Даниэля, Синявского, Гинзбурга. В результате поступил указ "свыше" перестать публиковать. В семидесятые Наум Моисеевич уезжает из страны - "из-за нехватки воздуха".

Коржавину посвящено несколько документальных фильмов.

Как актер Наум Моисеевич появляется в роли шпрехшталмейстера константинопольского цирка в знаменитом фильме Алова и Наумова 1970 года "Бег" (номинация на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского МКФ) - по Булгакову.