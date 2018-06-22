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Умершего в США поэта Наума Коржавина похоронят в России

Новость 22.06.2018, 20:36 | Текст: Олег Усков

Скончавшегося сегодня в США на 93-м году жизни после продолжительной болезни поэта, драматурга и переводчика Наума Моисеевича Коржавина похоронят в России. Согласно его последней воле.   

Об этом сообщила дочь поэта Елена.

"Его последнее желание было таково. Он всегда хотел, чтоб его похоронили в России, и много раз об этом говорил", - приводит ее слова ТАСС.

Как уточнено, в настоящее время организацией похорон на одном из московских кладбищ занимаются друзья семьи Коржавина.

Наум Мандель (настоящая фамилия) родился в 1925 году в Киеве. В 1944-м приехал в Москву, в 1945-м поступил в литературный институт. Через два года был арестован - на волне "борьбы с космополитами". Около восьми месяцев провел в изоляторе, далее - ссылка: Сибирь, Караганда.

В середине пятидесятых попал под амнистию, вернулся в Москву, был реабилитирован, восстановился в институте. В 73-м эмигрировал. 

Коржавину посвящено несколько документальных фильмов. Зритель может помнить Наума Моисеевич по небольшой, но сочной роли шпрехшталмейстера константинопольского цирка в драме "Бег" - по мотивам произведений Булгакова.

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