В Донбассе приговорили Порошенко к пожизненному заключению

"Украинский народный трибунал" на заседании в Луганске признал действующего главу Украины Петра Порошенко виновным в военных преступлениях в Донбассе и приговорил его заочно к пожизненному лишению свободы.

Как сообщает РИА Новости, разделить судьбу Порошенко, согласно решению "народного трибунала", должны следующие украинские чиновники: министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, премьер Владимир Гройсман, начальник генштаба Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак, председатель Верховной рады Андрей Парубий, а также экс-премьер Арсений Яценюк.

Несмотря на то, что формирование "народного трибунала" расходится с законодательством Украины, материалы, рассматриваемые на заседании и копящиеся с 2014 года, планируется передать в Верховный суд Украины. Как отметили судьи трибунала, это будет сделано, когда власти страны сменятся теми, кто обеспечит соблюдение Минских договоренностей.