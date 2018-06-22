В ЕР прокомментировали введение Киевом санкций против партии

Киевские власти внесли политическую партию "Единая Россия" в санкционные списки. Заместитель секретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал это решение ничего не значащим.

"Это откровенный фейк, - приводит ТАСС слова парламентария. - Ничего не значащее для нас решение: никаких счетов, ни активов у "Единой России" на Украине не было и нет. Не знают, чем себя потешить".

По мнению Ревенко, такими действиями Киев продолжает политику по разрыву всех связей с Москвой. Однако Россия будет "настойчиво налаживать сотрудничество и диалог со всеми конструктивными силами на Украине", отметил депутат.

В четверг украинский президент Петр Порошенко добавил в санкционные списки шесть российских партий, в том числе ЕР.