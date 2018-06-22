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В Европе запретили мемы в интернете

22.06.2018,  
14:18
Текст: Анна Баранова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Комитет Европейского союза одобрил законопроект, который обяжет сайты регулировать размещение материалов, нарушающих авторское право.

Крупные интернет-компании обеспокоены несколькими статьями законопроекта, пишет The Independent. Так, в 11 статье сказано, что им придется платить за использование чужих работ. По этой причине, например, Google, размещающий фрагменты контента на странице поиска, должен будет согласовывать свои действия с владельцами прав.

Статья 13 может угрожать распространению мемов, так как запрещает использовать изображения знаменитостей, а также кадры из фильмов и телешоу. Владельцам веб-сайтов придется проверять все загружаемые картинки на нарушение авторских прав.

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