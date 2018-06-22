В Германии откроют памятник погибшим в плену гражданам СССР

Памятник советским гражданам, умершим в годы Великой Отечественной войны в плену нацистов и на принудительных работах, отголода, нужды и бесчеловечного обращения, будет открыт 22 июня, в дату ее начала, на главном кладбище Франкфурта-на-Майне.

"Этот памятник - яркий пример гражданской инициативы и сотрудничества двух народов и двух стран - России и Германии", - приводит пресс-служба Совета Федерации слова российского генконсула в этом германском городе Александра Булая.

Монумент, представляющий собой памятный крест, установят на месте захоронения более 600 советских граждан, в числе которых более 80 - дети.

Как сообщается, инициатором установки креста стал настоятель местной православной общины. Над монументом трудились архитекторы из Санкт-Петербурга, а благодаря волонтерам, изучившим городской архив Франкфурта-на-Майне, был составлен список похороненных граждан СССР.