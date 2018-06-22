В Госдуму направлены законопроекты о налоговом маневре в нефтяной отрасли

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроекты о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли, сообщается на сайте кабмина.

Документами предусмотрено постепенное снижение с 30% до 0% от цены нефти ставки вывозной таможенной пошлины на нефть в течение 6 лет. Норма начнет действовать с 1 января 2019 года.

Выпадающие доходы федерального бюджета будут компенсированы за счет увеличения сумм налога на добычу полезных ископаемых, которые поступят от недропользователей при добыче нефти и газового конденсата за аналогичный период.

Увеличение поступлений обеспечит повышение ставок НДПИ при добыче нефти и газового конденсата на величину ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты. Размер налога будет повышаться равномерно с января 2019 года в течение 6 лет.