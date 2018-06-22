В Калифорнии умерла легендарная горилла Коко

В Калифорнии в возрасте 46 лет умерла легендарная горилла Коко, которая говорила на языке жестов. Она была запечатлена на обложках многих мировых журналов, о ней были сняты сюжеты ведущими телекомпаниями. Коко называли "Дитя солнца".

"Способность Коко к языку и эмпатии открыла умы и сердца миллионов людей, - говорится в сообщении фонда Коко. - Она была очень любима, и мы глубоко скорбим о ее уходе".

Еще в 1972 году молодая психолог-живописец Франсин Паттерсон начала преподавать Коко язык жестов. После она продолжила работать с ней в Стэнфордском университете, где был основан фонд, посвященный изучению жизни и поведению горилл в неволе. В результате Коко овладела более чем тысячей знаков языка жестов, а также была способна воспринимать на слух и понимать около двух тысяч английских слов.

Горилла могла выражать массу чувств: от радости до недовольства. На обложке журнала National Geographic в октябре 1978 года было показано, как она фотографирует себя, глядя в зеркало.

Эта неординарная обезьяна также демонстрировала свою склонность к живописи и даже участвовала в дискуссиях в интернете со своими многочисленными поклонниками.

Эксперты отмечали удивительную способность обезьяны к сопереживанию. Коко прославилась своей любовью к кошкам, которых воспитывала, начиная с 1984 года.

После смерти своего первого "котенка Коко", сбитого машиной, горилла в течение нескольких месяцев демонстрировала свое горе. Связь между этими двумя животными была в центре повествования ставшей классикой детской книги "Котенок Коко", которая по-прежнему используется в школах по всему миру. Затем у нее были другие кошки, с которыми она была одинаково нежной и игривой.

В 2001 году многие телеканалы продемонстрировали забавное видео, как Коко общается и играется со знаменитым американским комиком Робином Уильямсом, ушедшим из жизни в 2014 году.

В своем заявлении на смерть Коко Фонд гориллы назвал ее "эталоном межвидового общения". "Ее любили, и мы будем очень скучать по ней", - отметили представители фонда.