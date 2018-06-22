В Латвии начали сбор подписей за сохранение образования на русском языке

Защитники русских школ Латвии начали сбор подписей за сохранение образования на родном языке. Она направлена против антидемократической реформы по переводу школ нацменьшинств на латышский язык обучения.

В Facebook в группе "Русский союз Латвии" руководство страны призывают "вернуться к истокам" и учить детей на языке семьи, как завещали отцы-основатели Латвийской Республики.

"Уверен, что в год 100-летнего юбилея Латвийской Республики права человека в Латвии, в том числе права национальных меньшинств, должны соблюдаться не в меньшей мере, чем в период образования государства", - пишет один из организаторов акции Александр Кузьмин.

Предлагается восстановить действие трех статей закона "Об учебных заведениях Латвии", подписанного в декабре 1919 года первым президентом Латвийской Республики Янисом Чаксте. Эти статьи звучали так: "Обучение во всех обязательных школах должно осуществляться на языке семьи учащихся... Языком семьи учащихся признается тот язык, который называют родители детей при записи ребенка в школу и на котором он может свободно излагать свои мысли... Государственные и муниципальные учреждения содержат для каждой национальности столько обязательных школ, сколько необходимо для образования их детей, исходя из положений настоящего Закона".

Петиция уже передана для размещения на официальном интернет-портале общественных инициатив Manabalss.lv. Согласно местному законодательству, предложение, собравшее подписи не менее 10 тысяч граждан страны старше 16 лет, имеет статус "коллективного заявления" и должно быть рассмотрено Сеймом республики.

Впрочем, лидер "Русского союза Латвии" Татьяна Жданок считает, что от национальной элиты чуда ждать не приходится, но и руки опускать не стоит.

"Скорее всего, они откажут нам в регистрации петиции в вызывающей форме. Однако нам следует все равно стучаться в закрытые двери и не снижать давление на государство в вопросе русского образования. Из таких малых шагов складывается будущая победа", - заметила Жданок.

"Русский союз Латвии" также проведет еще один митинг в сентябре в Риге, на который планируется собрать около 30 тысяч человек.