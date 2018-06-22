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Рубрика: Общество
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В Латвии начали сбор подписей за сохранение образования на русском языке

Текст: Елена Новоселова
Защитники русских школ Латвии начали сбор подписей за сохранение образования на родном языке. Она направлена против антидемократической реформы по переводу школ нацменьшинств на латышский язык обучения.
Фото: Сергей Мелконов/ РИА Новости Фото: Сергей Мелконов/ РИА Новости
Фото: Сергей Мелконов/ РИА Новости

В Facebook в группе "Русский союз Латвии" руководство страны призывают "вернуться к истокам" и учить детей на языке семьи, как завещали отцы-основатели Латвийской Республики.

"Уверен, что в год 100-летнего юбилея Латвийской Республики права человека в Латвии, в том числе права национальных меньшинств, должны соблюдаться не в меньшей мере, чем в период образования государства", - пишет один из организаторов акции Александр Кузьмин.

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Предлагается восстановить действие трех статей закона "Об учебных заведениях Латвии", подписанного в декабре 1919 года первым президентом Латвийской Республики Янисом Чаксте. Эти статьи звучали так: "Обучение во всех обязательных школах должно осуществляться на языке семьи учащихся... Языком семьи учащихся признается тот язык, который называют родители детей при записи ребенка в школу и на котором он может свободно излагать свои мысли... Государственные и муниципальные учреждения содержат для каждой национальности столько обязательных школ, сколько необходимо для образования их детей, исходя из положений настоящего Закона".

Петиция уже передана для размещения на официальном интернет-портале общественных инициатив Manabalss.lv. Согласно местному законодательству, предложение, собравшее подписи не менее 10 тысяч граждан страны старше 16 лет, имеет статус "коллективного заявления" и должно быть рассмотрено Сеймом республики.

Впрочем, лидер "Русского союза Латвии" Татьяна Жданок считает, что от национальной элиты чуда ждать не приходится, но и руки опускать не стоит.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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"Скорее всего, они откажут нам в регистрации петиции в вызывающей форме. Однако нам следует все равно стучаться в закрытые двери и не снижать давление на государство в вопросе русского образования. Из таких малых шагов складывается будущая победа", - заметила Жданок.

"Русский союз Латвии" также проведет еще один митинг в сентябре в Риге, на который планируется собрать около 30 тысяч человек.

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