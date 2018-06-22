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Рубрика: В мире

В Лондоне из-за сообщения о бомбе закрыли вокзал Чаринг-Кросс

В Лондоне задержали мужчину, который якобы принес бомбу на вокзал Чаринг-кросс. Сейчас проверяется информация о взрывном устройстве.

Фото: Mola Headland Infrastructure
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Как сообщила лондонская полиция, мужчина вышел на железнодорожные пути и заявил, что у него с собой бомба, передает "Интерфакс". После этого всех пассажиров эвакуировали и закрыли вокзал, поезда проезжали мимо станции, а близлежащие улицы оцеплены полицией.

По сообщению правоохранителей, они арестовали неизвестного и проверяют все обстоятельства происшествия, а также прилагают усилия для возобновления работы Чаринг-кросс.

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