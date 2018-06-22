В Минске после шестилетней реконструкции открыли стадион "Динамо"

В Минск из белорусской "глубинки" скоро вернется большой футбол. Главная спортивная арена страны - стадион "Динамо", который помнит и Олимпиаду-1980, и победу минского "Динамо" в чемпионате СССР по футболу 1982-го года - торжественно открыта после масштабной реконструкции. Наблюдать за соревнованиями теперь, правда, сможет едва ли не вдвое меньше болельщиков, чем еще в начале двухтысячных - всего 22 тысячи человек. Из конструкции "чаши" исчезла одна из характерных особенностей центрального минского стадиона - "козырек". А основное назначение "Динамо" теперь легкоатлетическое.

В церемонии открытия принял участие и президент Беларуси Александр Лукашенко:

- Опираясь на традиции и опыт, сегодня мы начинаем новый отсчет жизни великого культурно-спортивного центра. Всеми реставрационно-строительными работами здесь занимались исключительно белорусские специалисты. Использовав передовые технологии, они бережно сохранили историческую основу, при этом сделали его современным и высокотехнологичным. Сюда с гордостью можно приглашать именитых спортсменов со всего мира, - цитирует информационное агентство БЕЛТА Александра Лукашенко. - Убежден, стадион обязательно станет родным домом для любителей активного отдыха. Отныне на "Динамо" постоянно будут проходить самые масштабные и интересные мероприятия.

Сроки сдачи обновленного "Динамо", к слову, переносились раз пять. Последний - из-за проблем с производством металлоконструкций. Что говорить, если обновленный стадион первоначально планировали открыть еще в 2014-м. Впрочем, еще больше тянуть модернизацию спортивного объекта было совсем уж недопустимым. Уже в следующем году этой арене принимать важнейшие для Беларуси международные спортивные состязания - II Европейские игры. Ключевые события турнира - церемонии открытия и закрытия, а также легкоатлетические соревнования - состоятся именно здесь.

Современность, незыблемой частью которой является история. Пожалуй, именно эта фраза лучше всего характеризует помолодевший "Динамо": частично стеклянный фасад, крыша, которая прячет от дождя и солнца почти три четверти зрителей, разноцветные сиденья, натуральный газон, современные звуковые системы и системы видеонаблюдения. Четыре новые осветительные мачты вместо старых, которые работают как в режиме "для легкой атлетики" (когда нужно осветить все ядро арены), так и в режиме "для футбола" (свет падает только на поле), еще 350 дополнительных прожекторов по периметру. Несколько мультимедийных экранов, бегущая строка, система "Старт-финиш", за считанные мгновенья фиксирующая фальстарт, фотофиниш, способная измерять точное расстояние, на которое улетел снаряд в состязаниях по метанию. 140 изолированных комментаторских кабинок, места для 58 точек общепита, а также для всевозможных магазинов и тренажерных залов, семейных центров. Это с одной стороны. Историческая аркада стадиона (реставраторы над ней, кстати, потрудились знатно), узнаваемая входная арка с противоположной стороны арены - с другой. Все также парят над стадионом трио бегунов - речь о скульптуре. Осталась и олимпийская "чаша". Правда, теперь он не за центральными трибунами, а за правыми воротами.

Обновленное "Динамо", кстати, претендует на получение первой категории Международной ассоциации легкоатлетических федераций и четвертой от УЕФА. А значит, арена сможет принимать крупнейшие международные спортивные соревнования как по легкой атлетике, так и по футболу. А первый матч на стадионе состоялся уже в четверг вечером - в день открытия. В поединке встречались сборная клубов чемпионата Беларуси и объединенная команда минского и брестского "Динамо" (того самого, чьим председателем правления стал легендарный аргентинец Диего Марадона). Победили последние. Первый гол забил украинский легионер минчан Александр Нойок. Сегодня же здесь пройдет международная матчевая встреча по легкой атлетике между сборными Беларуси, Украины, Балкан и стран Балтии.