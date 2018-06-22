В ООН осудили Канаду за легализацию марихуаны

Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) сожалеет о принятом Канадой решении легализовать употребление марихуаны, поскольку оно идет в разрез с положениями конвенций о контроле над наркотиками.

"…Управление ООН по наркотикам и преступности выражает сожаление в связи с решением канадского парламента о легализации марихуаны для немедицинского использования, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте УНП ООН. - Как отметили в Международном комитете по контролю над наркотиками в своем заявлении от 21 июня, это решение противоречит положениям конвенций о контроле над наркотиками и подрывает международно-правовые рамки контроля над наркотиками и уважение к основанному на определенных правилах международному порядку".

Как указано в сообщении, решение проблемы наркотиков на национальном уровне не должно выступать за рамки норм, обозначенных в международных договорах по этому вопросу. В этой связи в УНП ООН напомнили, что странами ООН в 2016 году была утверждена директива о политике в отношении наркотиков на специальной сессии Генеральной Ассамблеи 2016 года по мировой проблеме наркотиков.

Во вторник канадский премьер Джастин Трюдо объявил о том, что Сенат страны одобрил законопроект о легализации марихуаны. Это, как было отмечено, якобы должно способствовать борьбе с незаконным оборотом наркотиков.