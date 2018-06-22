В Ассоциации иностранной прессы в Риме представили первую и ранее неизвестную работу Леонардо да Винчи "Архангел Гавриил". Сенсационной новостью с журналистами поделились итальянские ученые - известный искусствовед и специалист по творчеству Леонардо да Винчи Эрнесто Солари и графолог Ивана Роза Бонфантино.

Эксперты утверждают, что свою первую подписанную картину великий Леонардо написал на квадратной керамической плитке из обожженной глины еще в возрасте 18-19 лет, в апреле 1471 года, в мастерской своего деда. Речь идет не только о первом произведении искусства с подписью Леонардо, но и о первом автопортрете флорентийца.

"Уже в эти молодые годы перфекционист да Винчи стремился достичь совершенства и изобрести рецепт вечного искусства, именно по этой причине он выбрал майолику (разновидность керамики, изготовленной на обожженной глине, - Прим. "РГ"). Он создал это произведение, прежде всего, чтобы показать превосходство живописи над скульптурой. "Лично мне хватило одного взгляда на эту картину, чтобы понять, что она принадлежит кисти гения", - подчеркнул Эрнесто Солари.

Несмотря на убежденность профессора, ученым удалось установить авторство Леонардо да Винчи не на глаз, а по итогам напряженной трехгодичной работы. По словам профессора Солари, в своей правоте он окончательно убедился, обнаружив на картине "Архангел Гавриил" все те элементы, которые были присущи мастерам того периода. После подробного изучения надписей на полотне Иване Розе Бонфантино удалось удостовериться, что за аббревиатурой LDV ib в нижнем углу картины кроются инициалы художника и место его рождения Leonardo Da Vinci di Vinci - Леонардо да Винчи из Винчи.