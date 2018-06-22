Специальная комиссия Ассоциации юристов одобрила образовательные программы в 26 вузах страны. Список правовых вузов, куда смело можно поступать, опубликован на официальном сайте Ассоциации юристов России.

Как рассказали "РГ" в Ассоциации юристов России, в прошлом году начался новый этап большой работы по повышению качества юридического образования. До того ассоциация проверяла в целом юридические вузы. Из нескольких тысяч кузниц юридических кадров общественную аккредитацию прошли только 150 вузов.

Теперь Ассоциация юристов России проводит экспертизу программ юридической подготовки, то есть детально вникает, чему и как учат. До того вузы во многом оценивали по формальным критериям, например, достаточно ли просторных классов, насколько квалифицированны преподаватели. Теперь же эксперты углубляются и в учебники. Для этого в прошлом году был создан Экспертный центр Ассоциации юристов России. Так что теперь на сайте есть два списка: список вузов, прошедших общественную аккредитацию, и список образовательных программ этих вузов. Как разобраться в этих списках - хорошая задачка для будущего юриста. Как сказал "Российской газете" председатель правления Экспертного центра АЮР Жунус Джакупов, особенно важна эта информация накануне вступительной кампании. Выпускники должны сориентироваться, куда лучше подавать документы.

"Экспертный центр за период своего создания обследовал 31 вуз по 180 образовательным программам, - сказал "Российской газете" Жунус Джакупов. - В отношении 7 образовательных программ 5 вузов было принято решение отложить аккредитацию до устранения замечаний, что свидетельствует о принципиальном подходе к качеству проводимых экспертиз".

Каждая программа проходит отдельную проверку, так что в каждом вузе может быть аккредитовано несколько направлений. Например, в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина аккредитованы программы: "Юрист в сфере спорта", "Судебная адвокатура", "Налоговый консалтинг", "Прокурорский надзор" и ряд других. В списке лучших юридических школ страны также юрфак МГУ, юрфак Санкт-Петербургского государственного университета, Уральский государственный юридический университет и другие.

Каждая программа проходит отдельную проверку, так что в вузе может быть аккредитовано несколько направлений

"Мы понимаем, что качество юридического образования во многом зависит и от уровня профессиональной подготовки самих преподавателей, участвующих в реализации образовательных программ, - говорит Жунус Джакупов. - Большая часть экспертов, участвующих в нашей работе, это представители образовательных организаций, то есть те преподаватели, которые вовлечены в образовательный процесс. Их участие в качестве экспертов в аккредитационной экспертизе, обучение Экспертным центром и как следствие - мониторинг деятельности вуза с позиций профессионально-общественной аккредитации во многом будут способствовать подготовке настоящих профессиональных юристов, отвечающих требованиям рынка труда и запросам работодателей".

Какие вузы окончили наши мэтры юриспруденции

Валерий Зорькин, председатель Конституционного суда РФ

В 1964 году окончил юридический факультет Московского государственного университета (МГУ) по специальности "правоведение". Возглавляет КС с 1991 года, с перерывом в 1993-2003 годах. 31 января 2018 года Совет Федерации назначил Валерия Зорькина председателем Конституционного суда на новый шестилетний срок.

Автор ряда монографий, в том числе книг "Конституционно-правовое развитие России" и "Право в условиях глобальных перемен".

Талия Хабриева, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ

В 1980 году с отличием окончила юридический факультет Казанского государственного университета. С 2001 года возглавляет Институт законодательства. Инициирует новаторские исследования, внесла весомый вклад в развитие современной теории права, ею впервые разработаны теоретические основы телеологического толкования закона, раскрыты его возможности в правотворчестве.

Михаил Барщевский, полномочный представитель правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях

В 1978 году окончил Всесоюзный заочный юридический институт (ныне - Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина). В прошлом - известный адвокат, в 2001 году приостановил статус адвоката в связи с переходом на госслужбу. Пишет художественные книги, активно выступает в СМИ, многие знают его как знатока клуба "Что? Где? Когда?".